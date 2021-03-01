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彰顯包容多元性別 蛋頭玩具不再稱先生、太太

編譯林梅婕／綜合28日電
跨國玩具公司「孩之寶」宣布調整皮克斯動畫玩具總動員主要角色之一「蛋頭先生」的名稱，在即將推出的新蛋頭系列玩具中，也不再有先生和太太的稱呼。(美聯社)
跨國玩具公司「孩之寶」宣布調整皮克斯動畫玩具總動員主要角色之一「蛋頭先生」的名稱，在即將推出的新蛋頭系列玩具中，也不再有先生和太太的稱呼。(美聯社)

跨國玩具公司「孩之寶」(Hasbro)搭上政治正確(Political correctness)風潮，日前宣布將皮克斯動畫玩具總動員(Toy Story)主要角色之一「蛋頭先生」(Mr. Potato Head)的名稱修正，把「先生」兩字去除，以彰顯對多元性別的包容性。

根據官方消息，為了讓所有性別的人都能有「歡迎進入蛋頭世界」的感受，公司決定調整蛋頭先生的品牌名稱，並稱今年秋天即將推出的新蛋頭系列玩具中，也不再有先生和太太的稱呼，開放孩子們為蛋頭家族的成員自由創作，可以是兩個爸爸，或是兩個媽媽。

不過消息釋出當天下午孩之寶公司澄清，蛋頭先生和蛋頭太太的角色名稱仍會存在；透過該公司推特帳號所上傳的一張照片顯示，以往可在蛋頭系列商品的包裝正上方看見「先生」和「太太」的字樣，將被移到包裝底部、較不顯眼的位置。

推特內文寫道：「本日稍早我們宣布『蛋頭』的品牌名稱及商標將移除『先生』的字樣，但我也很榮幸地表示，「蛋頭先生和蛋頭太太」哪兒也不會去，而且會持續使用原本的稱呼。」

隨後推特也引發一場論戰，有網友質疑芭比娃娃會不會是下個被迫改名的玩具，另一名網友還說：「我覺得孩之寶應該把公司名稱中、帶有兄弟之意的Bro三字去除。」

號稱同性戀、雙性戀及跨性別人士(LGBTQ)的多元性別團體及反歧視同性戀組織GLAAD，對孩之寶的作為深表支持，而孩之寶資深副總金柏莉‧博伊德(Kimberly Boyd)也表示，該公司的用意在於增添包容性，同時兼顧蛋頭宇宙在孩子們心中的地位。

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