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虛擬+實境…金球獎東西岸兩現場 28日爭議中揭幕

記者胡玉立／綜合報導
趙婷先前以「無依之地」拿下威尼斯影展最佳影片金獅獎，金球獎奪獎呼聲高。(美聯社)
趙婷先前以「無依之地」拿下威尼斯影展最佳影片金獅獎，金球獎奪獎呼聲高。(美聯社)

第78屆金球獎頒獎典禮28日晚間舉行，為今年頒獎季拉開序幕；受疫情影響，本屆金球獎結合虛擬與實境，分東西岸兩個現場頒獎；金球獎的公平性今年也遭受質疑，評審組織被批缺乏多元性，還傳出成員接受製片公司「招待」拿人手軟等醜聞。

金球獎由87位國際新聞工作者組成的非營利組織「好萊塢外國記者協會」(Hollywood Foreign Press Association，HFPA)投票評選得奬者；洛杉磯時報(Los Angeles Times)日前爆料指該組織成員資歷可疑並存在「道德瑕疵」；前年曾有數十名成員獲邀到巴黎「探班採訪」Netflix影集「艾蜜莉在巴黎」(Emily in Paris)。該片今年獲金球奬兩項提名

此外，HFPA也被批評成員缺乏多元背景，沒有非裔會員；今年提名名單許多非裔演員和電影遭到忽略。

為安全防疫，金球獎頒獎典禮結合虛擬與實境，所有被提名者都待在家裡等待獎項揭曉。典禮由國家廣播公司(NBC)現場直播，東西岸各一現場；紐約現場主持人是喜劇女演員蒂娜費(Tina Fey)，加州比佛利山現場主持人是喜劇女演員艾咪波勒(Amy Poehler)。

艾咪波勒表示，「情況超級怪異，希望在大家不幸習慣了這種怪異的同時，發展出有趣好玩的東西。」

今年金球獎獲最多提名的是導演大衛芬奇(David Fincher)為Netflix拍攝的電影「曼克」(Mank)。片中主角蓋瑞歐德曼(Gary Oldman)獲戲劇類最佳男主角提名，他曾稱金球獎是「他X的可笑」、「90個無名氏一起手淫」。

但最被看好的最佳男主角提名人是已故非裔演員查德維克博斯曼(Chadwick Boseman)，他因演出「藍調天后」(Ma Rainey's Black Bottom)獲提名。查德維克博斯曼去年因結腸癌過世，但他最後兩部電影「藍調天后」和「誓血五人組」(Da 5 Bloods)迄今已為他贏得20多項殊榮。

今年金球獎提名破天荒提名三位女性導演，是有史以來提名女性導演人數最多的一次；分別是華裔導演趙婷(Chloé Zhao，「無依之地」(Nomadland，另譯「游牧人生」)、雷吉娜金(Regina King，「邁阿密的一夜」(One Night in Miami))及埃默拉爾德芬內爾(Emerald Fennell，「花漾女子」(Promising Young Woman))。在金球獎77年歷史中，只提名過五位女性導演。

第78屆金球獎28日將於爭議聲中，在東西岸紐約、洛杉磯兩個現場舉行頒獎典禮，巨星...
第78屆金球獎28日將於爭議聲中，在東西岸紐約、洛杉磯兩個現場舉行頒獎典禮，巨星走紅毯的場景今年將因疫情而取消。圖為去年的紅毯現場。(美聯社)
趙婷(右)執導，法蘭西絲麥朵曼(左)主演的電影「無依之地」金球獎奪獎呼聲高。(圖...
趙婷(右)執導，法蘭西絲麥朵曼(左)主演的電影「無依之地」金球獎奪獎呼聲高。(圖摘自推特)

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