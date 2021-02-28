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「股神」巴菲特年度股東信：要有信心，勿與美國對賭

編譯徐薏茹／綜合27日電
「股神」巴菲特公布年度致股東信，呼籲投資者要對美國的經濟有信心。(美聯社)
「股神」巴菲特公布年度致股東信，呼籲投資者要對美國的經濟有信心。(美聯社)

「股神」巴菲特(Warren Buffett) 27日公開一年一度的致股東信，他在信中鼓勵投資者對美國的經濟和他的波克夏哈瑟威(Berkshire Hathaway)集團保持信心。

信中幾乎未談到新冠病毒疫情，而將重點放在波克夏·哈瑟威集團旗下各項事業的長期前景，包含鐵路、公共設施、保險公司及股市等，巴菲特提到儘管在疫情期間，美國企業仍將蓬勃發展。

巴菲特寫到：「然而在其232年短暫的歷史中，未曾有像美國這樣的孵化器能夠釋放人類的潛能，儘管有些嚴重的干擾，我們國家的經濟進展一直相當驚人。」

因為過去成功的紀錄，巴菲特的年度信函一直很受商界期待，而且他能夠用簡單的話語解釋複雜的主題。

巴菲特長期以來支持民主黨，雖在股東信中極力避開政治話題，但也表達對國家未來的信念；他說：「我們保持我們憲法的願景，要成為一個『更完美的聯邦』，各方面的進展緩慢、不穩且常常令人沮喪，但是我們已經向前邁進，而未來也會持續向前，我們從不動搖的結論是：『絕不與美國對賭』。」

巴菲特談到他去年其中一項最大的投資是用250億元回購波克夏股票，但即使在那之後加上去年下半年幾項數十億元的股市投資，2020年底波克夏仍持有1383億元現金。

除了股東信的內容，波克夏集團表示該公司第四季的利潤成長了23%，達358億元。

90歲的巴菲特還向股東保證他沒有退休的打算，此外，今年波克夏的年度股東大會將從洛杉磯直播，巴菲特也將在股東大會上和他的投資夥伴孟格(Charlie Munger)重聚。

巴菲特 波克夏 美國

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