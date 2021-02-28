眾院前議長貝納回憶錄有聲書 髒話飆罵克魯茲

前眾院議長貝納邊酌紅酒邊錄製回憶錄有聲書，卻不明原因地脫稿演出，咒罵同為共和黨的德州聯邦參議員克魯茲。(取自貝納推特)

新聞網路媒體Axios日前報導，共和黨 籍眾院 前議長貝納(John Boehner)在他即將出版的回憶錄音檔中，將砲火瞄準同黨的聯邦參議員克魯茲 (Ted Cruz，德州)，一度大喊「噢，克魯茲，去你的」，不過語境不明。

貝納新作「眾院之內：華府回憶錄」(暫譯，On The House: A Washington Memoir)的封面上，貝納頂著一頭白髮手持紅酒杯，身處在一間有煙霧的房間內；消息人士告訴Axios，貝納在該有聲書音檔中多次脫稿發言。

貝納一度呼喊：「噢，克魯茲，去你的(go f--- yourself)」；但是目前不清楚貝納何出此言。

俄亥俄州共和黨人貝納2015年從國會退休，他最近在推特表示，他手持「某杯好酒」，一邊為該本回憶錄錄製有聲書。

他在推特表示：「髒話要怪就怪那杯紅酒吧。」

國會山莊報(The Hill)已向克魯茲的辦公室尋求回應；克魯茲為人所知的是，曾與多名共和黨人發生爭執。

同黨的聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham，北卡羅來納州)2016年在華盛頓新聞俱樂部(Washington Press Club)談話時曾打趣道：「如果你在參院內殺死克魯茲，而且又在參院進行審理的話，沒有人會將你定罪。」

貝納和克魯茲過去也曾起衝突，貝納2016年曾在史丹福大學(Stanford University)稱克魯茲是「撒旦化身」(Lucifer in the flesh)，而且是「可悲的王八蛋」(miserable son of a bitch)。

「我有民主黨朋友，也有共和黨友人，我幾乎跟每個人都處得不錯。」貝納當時表示：「但我這輩子從沒跟比這更可悲的王八蛋共事過。」

德州上周飽受暴風雪之苦，克魯茲與妻女一起到墨西哥坎昆(Cancun)度假，因此慘遭砲轟；他一返回美國後就表示這趟旅行是一大錯誤。