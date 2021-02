眾院前議長貝納回憶錄有聲書 髒話飆罵克魯茲

前眾院議長貝納邊酌紅酒邊錄製回憶錄有聲書,卻不明原因地脫稿演出,咒罵同為共和黨的德州聯邦參議員克魯茲。(取自貝納推特)

新聞網路媒體Axios日前報導,共和黨 籍眾院 前議長貝納(John Boehner)在他即將出版的回憶錄音檔中,將砲火瞄準同黨的聯邦參議員克魯茲 (Ted Cruz,德州),一度大喊「噢,克魯茲,去你的」,不過語境不明。

貝納新作「眾院之內:華府回憶錄」(暫譯,On The House: A Washington Memoir)的封面上,貝納頂著一頭白髮手持紅酒杯,身處在一間有煙霧的房間內;消息人士告訴Axios,貝納在該有聲書音檔中多次脫稿發言。

貝納一度呼喊:「噢,克魯茲,去你的(go f--- yourself)」;但是目前不清楚貝納何出此言。

俄亥俄州共和黨人貝納2015年從國會退休,他最近在推特表示,他手持「某杯好酒」,一邊為該本回憶錄錄製有聲書。

他在推特表示:「髒話要怪就怪那杯紅酒吧。」

國會山莊報(The Hill)已向克魯茲的辦公室尋求回應;克魯茲為人所知的是,曾與多名共和黨人發生爭執。

同黨的聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham,北卡羅來納州)2016年在華盛頓新聞俱樂部(Washington Press Club)談話時曾打趣道:「如果你在參院內殺死克魯茲,而且又在參院進行審理的話,沒有人會將你定罪。」

貝納和克魯茲過去也曾起衝突,貝納2016年曾在史丹福大學(Stanford University)稱克魯茲是「撒旦化身」(Lucifer in the flesh),而且是「可悲的王八蛋」(miserable son of a bitch)。

「我有民主黨朋友,也有共和黨友人,我幾乎跟每個人都處得不錯。」貝納當時表示:「但我這輩子從沒跟比這更可悲的王八蛋共事過。」

德州上周飽受暴風雪之苦,克魯茲與妻女一起到墨西哥坎昆(Cancun)度假,因此慘遭砲轟;他一返回美國後就表示這趟旅行是一大錯誤。