化學噴霧是兇嫌！ FBI追國會殉職警察死因

聯邦調查局認為在國會暴動中殉職的國會警察斯科尼克可能因遭刺激性化學噴霧攻擊而喪命，目前已鎖定一名嫌疑人。圖為一名悼念者本月2日拿著印有斯科尼克相片的資料出席追悼會。(Getty Images)

根據當局兩名知情的執法人士透露，聯邦調查局(FBI)已鎖定國會暴動中殉職的國會警察 斯科尼克(Brian D. Sicknick)真正的死因，恐怕與刺激性化學噴霧有關。

斯科尼克殉職後，聯邦調查局隨即展開調查，並朝兇案的方向追查；最近調查轉向懷疑其死因與刺激性化學噴霧有關，可能是梅西 (mace)警衛型防身噴霧、或防熊噴霧等。

起初調查人員在斯科尼克與兇嫌爆發肢體衝突的期間，因無法釐清事件的經過使案情陷入膠著；事件當天斯科尼克送醫後幾個小時，官方發表聲明稱斯科尼克是受到滅火器的攻擊，但之後又澄清死因與滅火器無關。

國會暴動過程中，無論警方或闖入者都有攜帶刺激性化學噴霧，調查人員也表示，透過眾多的影像畫面中發現，有一名闖進國會的男子不斷攻擊警察，而他身上正攜帶著防熊噴霧器；另外，也有其他錄影畫面捕捉到該男子有表明要使用防熊噴霧攻擊警察的言論。

儘管調查人員稱此為該案的重大突破，並成功將兇嫌範圍縮小至一人，但調查人員卻尚未掌握兇嫌的身分；而司法部發言人也拒絕回覆此事。

根據調查人員蒐集的影片內容，檢察官可依據存有攻擊警察的事實將兇嫌起訴，但斯科尼克生前不僅是退役國民兵(Air National Guard)，還曾派駐沙烏地阿拉伯服役。

事實上，像防熊或辣椒噴霧雖然在用於控制暴動時，不致使人喪命，但對於身體有特殊狀況的人，很可能藉此觸發一些生理反應，導致對方無法分辨方向而受傷。

除了斯科尼克還有兩名警察在國會暴動事件發生後自殺身亡，至少138名警察在事件中受傷，包括瘀青、骨折、腦震盪、燒燙傷、甚至輕微心臟病 ，傷勢輕重不等。