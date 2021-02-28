我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

化學噴霧是兇嫌！ FBI追國會殉職警察死因

編譯林梅婕／綜合27日電
聯邦調查局認為在國會暴動中殉職的國會警察斯科尼克可能因遭刺激性化學噴霧攻擊而喪命，目前已鎖定一名嫌疑人。圖為一名悼念者本月2日拿著印有斯科尼克相片的資料出席追悼會。(Getty Images)
聯邦調查局認為在國會暴動中殉職的國會警察斯科尼克可能因遭刺激性化學噴霧攻擊而喪命，目前已鎖定一名嫌疑人。圖為一名悼念者本月2日拿著印有斯科尼克相片的資料出席追悼會。(Getty Images)

根據當局兩名知情的執法人士透露，聯邦調查局(FBI)已鎖定國會暴動中殉職的國會警察斯科尼克(Brian D. Sicknick)真正的死因，恐怕與刺激性化學噴霧有關。

斯科尼克殉職後，聯邦調查局隨即展開調查，並朝兇案的方向追查；最近調查轉向懷疑其死因與刺激性化學噴霧有關，可能是梅西(mace)警衛型防身噴霧、或防熊噴霧等。

起初調查人員在斯科尼克與兇嫌爆發肢體衝突的期間，因無法釐清事件的經過使案情陷入膠著；事件當天斯科尼克送醫後幾個小時，官方發表聲明稱斯科尼克是受到滅火器的攻擊，但之後又澄清死因與滅火器無關。

國會暴動過程中，無論警方或闖入者都有攜帶刺激性化學噴霧，調查人員也表示，透過眾多的影像畫面中發現，有一名闖進國會的男子不斷攻擊警察，而他身上正攜帶著防熊噴霧器；另外，也有其他錄影畫面捕捉到該男子有表明要使用防熊噴霧攻擊警察的言論。

儘管調查人員稱此為該案的重大突破，並成功將兇嫌範圍縮小至一人，但調查人員卻尚未掌握兇嫌的身分；而司法部發言人也拒絕回覆此事。

根據調查人員蒐集的影片內容，檢察官可依據存有攻擊警察的事實將兇嫌起訴，但斯科尼克生前不僅是退役國民兵(Air National Guard)，還曾派駐沙烏地阿拉伯服役。

事實上，像防熊或辣椒噴霧雖然在用於控制暴動時，不致使人喪命，但對於身體有特殊狀況的人，很可能藉此觸發一些生理反應，導致對方無法分辨方向而受傷。

除了斯科尼克還有兩名警察在國會暴動事件發生後自殺身亡，至少138名警察在事件中受傷，包括瘀青、骨折、腦震盪、燒燙傷、甚至輕微心臟病，傷勢輕重不等。

警察 心臟病 梅西

上一則

「股神」巴菲特年度股東信：要有信心，勿與美國對賭

下一則

眾院前議長貝納回憶錄有聲書 髒話飆罵克魯茲

延伸閱讀

被疑為中國刺探機密 工程師被關3年後指控FBI不當監控

被疑為中國刺探機密 工程師被關3年後指控FBI不當監控

美國會警局長警告 極端團體想趁拜登演說「炸掉國會」

美國會警局長警告 極端團體想趁拜登演說「炸掉國會」
國會暴動聽證會 安全部門互推責任

國會暴動聽證會 安全部門互推責任
參加國會山莊暴動 皇后區共和黨代表格利洛被捕

參加國會山莊暴動 皇后區共和黨代表格利洛被捕

熱門新聞

已故共和黨亞歷桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)女兒、晨間脫口秀「觀點」(The View)主持人梅根‧馬侃(Meghan McCain，圖)22日在節目中對拜登總統公開喊話，要求開除白宮防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)。Getty Images

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

2021-02-22 14:16
美國農業部食品安全檢疫處22日宣布，發現有近10萬磅的牛油火鍋底料是從中國非法進口，其中有些運至紐約。(美國農業部)

中製麻辣鍋底非法販售恐要命 全美下架近10萬磅

2021-02-25 10:07
聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，右引擎故障起火。(取自thedrive.com網站)

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

2021-02-20 19:05
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)。美聯社

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

2021-02-24 13:31
拜登政府21日表示將加速增產新冠疫苗，預計7月底增億劑，足夠全民皆可接種。圖為拜登總統11日視察華府國家衛生研究院，聽取免疫專家柯貝特(右)解說。(美聯社)

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

2021-02-22 08:41
休士頓一戶亞裔家庭15日晚間因為一場大火，造成三名子女11歲的奧莉薇亞(右一)、8歲的艾迪森(左二)、5歲的可蕾(左一)、以及外婆黎羅恩(右二)喪生。(CNN有線電視台截圖)

德州暴風雪後斷電 亞裔4婆孫疑壁爐取暖 葬身火海

2021-02-22 23:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立