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德州暴風雪 蝙蝠、鳥類成另類重災戶

編譯林育正／綜合27日電
德州向來是野生動物冬季避寒的地區，但暴風雪侵襲，導致不少野生動物死亡，其中以鳥類與蝙蝠最慘。圖為一名生物學者在水牛河口公園一堆死去的墨西哥游離尾蝠中尋找還活著的蝙蝠。(美聯社)
德州向來是野生動物冬季避寒的地區，但暴風雪侵襲，導致不少野生動物死亡，其中以鳥類與蝙蝠最慘。圖為一名生物學者在水牛河口公園一堆死去的墨西哥游離尾蝠中尋找還活著的蝙蝠。(美聯社)

氣候較為溫暖的德州，向來是野生動物冬季避寒的地點；但今年由於暴風雪侵襲，導致不少野生動物死亡，其中以鳥類與蝙蝠最慘。

德州動物康復專家凱特‧路羅德(Kate Rugroden)就在寒冬中為蝙蝠提供臨時避寒居所；她說：「蝙蝠耗盡最後的能量保持清醒逃離寒冬，但在外面已經沒有任何昆蟲可吃。」她說，暴風雪期間，有許多好心人伸出援手，救起奄奄一息的蝙蝠。

德州農工大學(Texas A&M University)野生生物學家巴波薩(Perry Barboza)就說：「碰上這種狀況，動物通常會移往其他地方，但這次的暴風雪已超過飛行或遷徙的範圍。像鳥類等小動物頂多撐個一兩個晚上就不行了。」

就算有動物能撐過遭暴風雪侵襲的地區，酷寒也使棲息地的食物大減；把時間拉長來看，最讓專家擔心的就是鳥類和蝙蝠，牠們在暴風雪前就已受創。

過去半個世紀間，在美國與加拿大出生的鳥類，數量就因棲息地減少而大幅下降近30%。巴波薩表示，估算春季的鳥類數量，就可得出有多少比率能撐過冬天。

通常來說，候鳥能夠飛往南方取得相當充足的食物。但在暴風雪之中，許多鳥類能量燃燒殆盡，最後力竭而死。在德州墨西哥灣沿岸的切斯特島(Chester Island)，就發現了20隻褐鵜鶘死亡。

上周末在自家院子發現五隻鳥類死亡的德州保育聯盟(Texas Conservation Alliance)執行長瓊斯(Ben Jones)就說：「種子、果類等食物都被大雪覆蓋，昆蟲也大幅減少。」他還表示知更鳥、藍鴝、北美隱居鶇和灰貓嘲鶇為受創最嚴重的鳥類。

上禮拜奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)氣溫一度降到華氏零下13度，在街上更能被發現凍僵的鳴禽。

不過在碰上暴風雪之前，蝙蝠就已面臨生存危機，其中包括被俗稱為白鼻症候群的黴菌病，已讓數百萬隻蝙蝠死亡。以生態角度來看，每一隻蝙蝠都非常珍貴，因為牠們平時更以破壞農作物和攜帶病菌的昆蟲為食。路羅德大嘆：「蝙蝠的數量真的大受衝擊。」

暴風雪 德州 奧克拉荷馬州

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