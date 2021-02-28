德州暴風雪 蝙蝠、鳥類成另類重災戶
氣候較為溫暖的德州，向來是野生動物冬季避寒的地點；但今年由於暴風雪侵襲，導致不少野生動物死亡，其中以鳥類與蝙蝠最慘。
德州動物康復專家凱特‧路羅德(Kate Rugroden)就在寒冬中為蝙蝠提供臨時避寒居所；她說：「蝙蝠耗盡最後的能量保持清醒逃離寒冬，但在外面已經沒有任何昆蟲可吃。」她說，暴風雪期間，有許多好心人伸出援手，救起奄奄一息的蝙蝠。
德州農工大學(Texas A&M University)野生生物學家巴波薩(Perry Barboza)就說：「碰上這種狀況，動物通常會移往其他地方，但這次的暴風雪已超過飛行或遷徙的範圍。像鳥類等小動物頂多撐個一兩個晚上就不行了。」
就算有動物能撐過遭暴風雪侵襲的地區，酷寒也使棲息地的食物大減；把時間拉長來看，最讓專家擔心的就是鳥類和蝙蝠，牠們在暴風雪前就已受創。
過去半個世紀間，在美國與加拿大出生的鳥類，數量就因棲息地減少而大幅下降近30%。巴波薩表示，估算春季的鳥類數量，就可得出有多少比率能撐過冬天。
通常來說，候鳥能夠飛往南方取得相當充足的食物。但在暴風雪之中，許多鳥類能量燃燒殆盡，最後力竭而死。在德州墨西哥灣沿岸的切斯特島(Chester Island)，就發現了20隻褐鵜鶘死亡。
上周末在自家院子發現五隻鳥類死亡的德州保育聯盟(Texas Conservation Alliance)執行長瓊斯(Ben Jones)就說：「種子、果類等食物都被大雪覆蓋，昆蟲也大幅減少。」他還表示知更鳥、藍鴝、北美隱居鶇和灰貓嘲鶇為受創最嚴重的鳥類。
上禮拜奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)氣溫一度降到華氏零下13度，在街上更能被發現凍僵的鳴禽。
不過在碰上暴風雪之前，蝙蝠就已面臨生存危機，其中包括被俗稱為白鼻症候群的黴菌病，已讓數百萬隻蝙蝠死亡。以生態角度來看，每一隻蝙蝠都非常珍貴，因為牠們平時更以破壞農作物和攜帶病菌的昆蟲為食。路羅德大嘆：「蝙蝠的數量真的大受衝擊。」
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