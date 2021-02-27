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國家公園警局 首現非裔女警長

記者張筠／華盛頓報導
帕梅拉·史密斯將上任國家公園警長，成為該執法機構230年以來的首位非裔女警長。(國家公園管理局提供)
帕梅拉·史密斯將上任國家公園警長，成為該執法機構230年以來的首位非裔女警長。(國家公園管理局提供)

國家公園警察(U.S. Park Police)28日將迎來首位非裔女警長帕梅拉·史密斯(Pamela Smith)，23歲的史密斯表示，上任後首要任務是讓所有警員隨身佩戴攝像機(body-worn cameras)，促進警民信任，提升警察執法效率。

國家公園管理局(National Park Service)25日宣布，史密斯將於28日上任國家公園警長，成為該執法機構230年以來的首位非裔女警長，領導560多名警員維持華府國家廣場(National Mall)及全美各地國家公園的安全；上月皮特曼(Yogananda Pittman)也成為美國國會警察局的首位非裔女警長。

史密斯年僅23歲，是一名退伍軍人，她表示，上任後90天內將推動隨身攝像機的條令，讓全美國家公園警察在今年之內全部佩戴隨身攝像機，一方面保護民眾利益，一方面也提升警員執法的公平公正，促進社區與警察之間的信任。

2017年，兩名公園警員在北維州喬治華盛頓高速公路(GW Parkway)上開槍擊中25歲男子Bijan C. Ghaisar致其死亡，警員稱開槍是「正當防衛」，但維州費郡警方提供的僅有影響資料顯示事實並非如此，兩名警員隨後也分別被判「過失殺人罪」和「魯莽用槍罪」。

該案引發公眾對國家公園警察執法方式的質疑，華府聯邦眾議員諾頓(Eleanor Holmes Norton)及維州聯邦眾議員拜爾(Don Beyer)提案，要求包括國會警察和國家公園警察在內的所有聯邦警員在執勤時必須佩戴隨身攝像機；該提案在上月國會暴亂後再被推上台面，立法者稱，攝像機能監督警員執法情況，若發生警民衝突，事後也有證據方便執法機構審理。

國家公園管理局表示，史密斯將隨身攝像機列為上任後的首要任務，反映她提升警方執法公信度的決心，尤其在近期各類犯罪、暴動案件增多的時期，她的判斷體現她是該職位的合適人選。

警察 維州 非裔

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