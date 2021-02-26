畢生難得一見！「半公半母」雙性北美紅雀 賓州現蹤

賓州賞鳥人希爾在臉書上發布「畢生難得一見」的北美紅雀照片─半公半母，集鮮紅及暗褐色於一身的紅雀。(取材自臉書)

賓州 賞鳥人希爾(James Hill)在臉書 上發布「畢生難得一見」的北美紅雀照片：半公半母，集鮮紅及暗褐色於一身的紅雀。

希爾說，這隻鳥全身正好「公」色與「母」色對半分，這是「百萬當中僅此一隻」難得一見的北美紅雀。

北美紅雀正常的情況，雄鳥呈鮮紅色，雌鳥則呈暗紅褐色。

有48年賞鳥經驗的希爾日前在臉書上，上傳他前一天拍到的半公半母鳥，並撰發長文敘述發現、拍到的經過。有趣的是，兩年前國家地理雜誌還刊載了專文，報導在伊利市郊發現也是半雄半雌的北美紅雀。

希爾說，「有可能是同一隻嗎？因為該文所述賓州伊利市郊發現的，也是左半身雌性、右半身雄性顏色。」

他說，他的朋友安內‧特史密斯的媽媽，在華倫郡大谷的朋友家，後院出現一隻「一半某種類另一半另一種類」很不尋常的鳥。他獲准到現場拍了幾張照片。

這隻鳥會到附近幾家後院的餵鳥處啄食，他們都不願透露姓名地點，以免民眾搶著要求前去觀賞。

他斷定，這隻鳥不是失色(leucistic bird)， 而是基因確實半公半母的雌雄嵌體(bilateral gynandromorph)。他認為這隻鳥左半身有卵巢，右半身有陰莖。「理論上，它可和另一隻雄雀交配然後產卵孵子，也可和一隻母雀交配，製造下一代！」

他寫道，2019年的時候，60哩外賓州伊利市附近一對夫婦，也在自家後院拍到類似的紅雀，後來成為國家地理雜誌、紐約時報 和許多鳥類雜誌的題材。因為那隻也是左雌右雄，因此他才猜想，有可能是同一隻。

他引述鳥類學家胡柏(Daniel Hooper)說，鳥類的性別基因和哺乳類不同，鳥類性別染色體Z和W，瓷鳥是ZW而雄鳥是ZZ，性細胞核通常只有一種染色體，雄性精子是Z染色體，而雌性卵子不是Z就是W染色體，生出這隻兩性俱備鳥的卵子，是雙細胞核，一個有Z染色體另一W染色體，又和ZZ染色體的精子結合，才產生亦雄亦雌的「雙色鳥。」