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1張圖看疫情：全美確診破2833萬 加州逾5萬死

確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

疫下車價飆漲 新舊車都買不起

編譯周芳苑／綜合24日電
新冠疫情導致全美車價飆升，無論新車或二手車，價格高漲令人難消受。圖為密西根州一家二手車賣場。(美聯社)
新冠疫情導致全美車價飆升，無論新車或二手車，價格高漲令人難消受。圖為密西根州一家二手車賣場。(美聯社)

新冠疫情已導致全美汽車價格上漲，無論新車或二手車，價格飆升令人難消受。

過去一年，新車價格漲幅遠超過總體消費通貨膨脹，買不起的人轉向二手車；二手車需求強勁，也導致價格甚至比新車漲幅更大。

根據Edmunds.com，去年全美新車價格上漲6%，12月平均車價達4萬578元，創歷史新高；二手車平均價格更上漲近14%，約是通膨率的10倍，達2萬3000元以上。

疫情爆發後，汽車製造商不得不關閉北美工廠，連帶減少新車銷量；經銷商和分析師推估，疫情下，經銷商以舊車折價換新車也減少，高車價可能持續數月甚至數年。

向來是經銷商二手車主要來源的租車公司和其他車隊因顧客減少而減量買新車、賣舊車，車市供應更緊。

考克斯汽車(Cox Automotive)資深經濟學家切斯布魯預測，二手車市供應緊、價格漲勢將持續好幾年；2022、2023年待售二手車將減少數百萬輛。

疫情下車廠關閉減產330萬輛車，5月一旦復產，需求將隨之火熱，勢必供不應求、價格飆升。

疫情爆發前，車價已上漲，許多人選購小卡車或休旅車；疫情爆發後，政府發放紓困金，許多人用這筆錢作為購車頭期款。

就算車貸拉長到60個月以上，新車每月還款額平均500元左右，許多人望之卻步。

在德州經營二手車店的拉莫斯(Art Ramos)說，年份新的二手車需求強勁導致車價上漲，靠失業金度日的人難獲貸款，如要貸款，須付更高利率，有時超過20%。買家別無選擇，即使是哩程數超過10萬哩的舊車也需求強勁。

二手車 疫情 汽車

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