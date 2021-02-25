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疫期收費高 十大汽車保險公司遭集體訴訟

記者胡玉立／綜合報導
律師埃格萊特代表內華達州的汽車保戶，對10家主要汽車保險公司提出集體訴訟。(美聯社)
律師埃格萊特代表內華達州的汽車保戶，對10家主要汽車保險公司提出集體訴訟。(美聯社)

內華達州的汽車保戶23日對10家主要汽車保險公司提出集體訴訟，指控這些保險公司未能計入疫情期間行車和撞車事故減少的事實，向客戶收取了過多保險費。

法庭文件顯示，控方承認保險公司因道路車流較少、事故和索賠下降提供了折扣，但這些折扣「並不是實際反映疫情期間路上行車量減少的有意義救濟」，保險公司等於是超收保費，違反州法律規定。

內華達州保險客戶控告對象包括State Farm、USAA、GEICO、Acuity、Liberty Mutual、Farmers、Progressive、Travelers、Nationwide和Allstate。

全國最大汽車保險公司State Farm聲明表示，該公司甫獲知訟案，但「提出訴訟不代表指控獲證實，現在評論為時過早。」USAA表示，公司「正審視訟案；但去年USAA曾因疫情向所有車保保單持有人分三次返還紅利，共計10億7000萬元」。

Nationwide公司聲明表示，「將以更長遠角度持續審視消費者駕駛行為及其如何影響未來行駛里程和事故頻率。我們正逐州將行車量放緩的優點納入未來費率中，在更新保費費率時考慮行車里程或事故索賠較低等因素」。

去年春季疫情伊始，全國各州均顯示交通量和交通事故下降，大部分汽車保險公司都宣布退款給駕駛人或提供減免；各家折扣有別，其中Acuity一次性退還50到100元，State Farm從3月20日到5月31日減少25％帳款，GEICO提供4月8日至10月7日之間續約客戶15％信用額度。

提訟的亞當斯律師事務所(Eglet Adams)首席律師埃格萊特(Robert Eglet)說，「汽車保險費稅率應削減50-60％左右，保險公司之前給的折扣，根本不痛不癢」。

美國消費者聯盟(Consumer Federation of America)去年也曾提出類似評論，除了認為保險公司提供客戶的救濟不足，並指汽車索賠事故減少，規範車保業的州保險專員卻「未能阻止汽車保險公司大發意外之財」。

根據訴訟，與前一年同月相比，2020年3月內華達州南部發生的汽車事故，足足減少60％。埃格萊特預計，其他各州可能會跟進提出集體訴訟。

保險 汽車 疫情

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