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獵狼數已超標 威斯康辛州捕狼季提前結束

編譯周芳苑／綜合24日電
威斯康辛州捕狼季才剛起跑，獵狼數不到72小時便已超過州訂目標，捕狼季被迫提前結束，並引起保護動物人士憤怒。(美聯社)
威斯康辛州捕狼季才剛起跑，獵狼數不到72小時便已超過州訂目標，捕狼季被迫提前結束，並引起保護動物人士憤怒。(美聯社)

威斯康辛州捕狼季才剛起跑，獵狼數不到72小時便已超過州訂目標，捕狼季被迫提前結束，並引起保護動物人士憤怒。

州自然資源廳(Department of Natural Resources)24日報告，目前已有162頭狼被獵殺，超過威斯康辛州訂的目標119隻。狩獵季開始前，約1000隻狼四處遊走，該部門設定的合理狼數目標是350隻。

2月捕狼季周一展開，原訂持續到周日，但自然資源廳說，頭兩天太多狼被殺死，狩獵提前於24日下午結束。

捕狼季是威斯康辛州20年來最具爭議的戶外活動之一，保護動物人士認為，狼口太少、不足以用來狩獵；但農村居民說，狼群不斷殺死牲畜和寵物。

威斯康辛州法律賦予捕獵者種種優惠，可夜間行動、用狗逼捕狼隻。

保護動物組織Animal Wellness Action主席帕切爾聲明，誘捕裝置像地雷般用來對付毫無戒心的動物，獵人在森林深處、無法溝通，可輕易辯稱未得到停獵通知；有人批評威斯康辛獵狼是屠殺。

威斯康辛2012至2014年捕狼季的獵狼數都超標。

威斯康辛州要求自然資源廳提前24小時發出獵狼區關閉通知，換句話說，人們仍可在宣布禁獵後第二天捕獵；獵狼區關閉後獵殺將處330元罰款。

威斯康辛州

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