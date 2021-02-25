2019年槍擊死亡事件 非裔青少年涉案占37%

聯邦疾病防治中心的分析報告指出，在2019年槍擊死亡事件的統計中，非裔青少年涉案的比率高達37%，超過三分之一。圖為俄勒岡州一家槍店。(美聯社)

聯邦疾病防治中心 (CDC)23日公布的「一場正在醞釀的公共衛生危機」(A Public Health Crisis in the Making)報告指出，在2019年槍擊死亡事件的統計中，非裔 青少年涉案的比率高達37%，超過三分之一。

調查稱該年度「15歲至34歲的非裔男性在全國人口占比僅2%，犯下槍枝凶殺的比率卻高達37%」，幾乎是同年齡白人的20倍。

根據兩大提倡槍枝管制的非營利組織「遏止槍枝暴力教育基金」(Educational Fund to Stop Gun Violence)及「遏止槍枝暴力聯盟」(Coalition to Stop Gun Violence)同年度的統計，涉及槍枝的凶殺案中有超過一半以上的受害者是非裔，而男性受害者中則有63%為非裔。

此外，將調查數據和白人對比，更凸顯差距極大；所有年齡層、由槍枝造成的殺人事件中，非裔男性死亡的機率比白人男性高14倍，和包括女性等一般人相比則高出八倍。

非裔女性在槍枝犯罪中受害風險也是所有族裔中最高，而無論是成年或未成年的非裔女性，在槍枝事件中的死亡率比白人女性高四倍。

佛羅里達農工大學(Florida A&M University)公衛研究所流行病專家克拉克表示：「槍枝暴力長期以來是非裔族群的公衛危機，在我們研究如何降低疾病風險或減少對人們傷害的同時，更應正視槍枝暴力所帶來的問題。」

該研究也指出，繼非裔之後，美國 印第安人及阿拉斯加原住民為占比第二高的族裔，接著是拉丁裔與西語裔。

另外，2019年中死於槍枝犯罪的19歲以下者，與其他年齡層相比占十分之一，為20年來的次高紀錄。

綜合數據還指出，非裔族群的自殺率以不成比例的趨勢上升，不過白人男性使用槍枝自殺的機率仍是其他族群的兩倍，為總數的73%；2019年槍枝造成的死亡事件中，60%為自殺，同年共3萬9707人死於槍枝暴力。