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不是川普的政策都不好 「食物盒」計畫被爭取保留

記者張聲肇／綜合報導
農業和反饑餓團體都爭取保留川普政府制定的「食物盒計畫」。(美聯社)
農業和反饑餓團體都爭取保留川普政府制定的「食物盒計畫」。(美聯社)

拜登總統上台後，紛紛推翻前總統川普的政策，但有個備受讚揚的川普施政，農業和反饑餓團體都爭取保留，那就是「食物盒計畫」。

新冠肺炎疫情侵襲後，美國農作物銷路大減，不得已將之埋回地裡當肥料，失業變窮的人卻挨餓，去年4月，農業部啟動「從農夫到家庭食物盒」政策，以30億元請包商將可能丟棄田野的農產品，每20磅裝成一盒，免費提供需要的民眾。

媒體發布了不少民眾開車、排隊領食物盒的照片，具體描繪了新冠疫情導致人民痛苦與飢餓的情況。農業部發言人賀瑞克(Matt Herrick)說，飢餓一向都存在，「這些照片讓這問題更凸顯出來。」

食物盒比食物券更能救急，因為食物券有固定的發放辦法和文書作業，官員因此認為，今後社會上再有甚麼突發事故導致民生凋敝時，政府出錢買新鮮農產品救窮的辦法，可以參考。

食物盒辦法見效，川普後來又再撥了30億元續辦，今年4月就要到期，屆時農業部會檢討是否延續。

一開始純是說蔬菜水果的食物盒，後來加上牛奶與肉品，現在連魚也有，總共發出了1億3650萬盒，現在每天仍有好幾千人領用。

聯合新鮮農產協會和食物銀行工作人員希望，這個濟農又救窮的政策，即使新冠病疫消逝，也能夠繼續下去。

愛阿華州宗教慈善機構負責人盎格(Matt Unger)說，新冠病疫來襲前，美國約有10%家戶本來就缺糧，吃不飽。「食物盒是我所見的政府德政中，最親民、最惠民的一項。」

雖然也是農業部主辦的食物券辦法，發出更多食物也救濟更多人，愛阿華南部供廚志工威爾遜(Sue Wilson)說，志工們每天運載食物盒到20、30哩外的偏遠地區，仍大受歡迎，顯見這些地區的人仍需要這項補助。「萬一停了，我還真不知道怎麼辦呢。食物盒對我們的社區，是一大祝福。」

農業部 川普 美國

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