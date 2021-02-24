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疫情衝擊 內華達州性工作者拚轉型

編譯林育正╱綜合23日電
原從事性工作的艾莉莎‧史塔轉做虛擬約會，而就算獲得政府的自雇者失業補助，收入也銳減九成。(美聯社)
原從事性工作的艾莉莎‧史塔轉做虛擬約會，而就算獲得政府的自雇者失業補助，收入也銳減九成。(美聯社)

仰賴觀光客生財，又是全美唯一妓院合法的內華達州遭受新冠肺炎衝擊，讓性工作者也不得不轉型，轉往線上約會或提供伴遊等服務另闢財源。

業內人士指出有牌妓女等同自雇者，因此自去年3月妓院紛紛暫停營業後，也無法獲得失業補助。部分人為了生活，更冒險私下非法接客。

有人指出性工作無法保持社交距離，導致性工作者大呼不滿，指出按摩、刺青與牙醫等工作同樣無法保持距離；政府單位應允許妓院在保護措施下繼續營業。性工作者艾莉絲‧利德(Alice Little)甚至向州長蘇拉克(Steve Sisolak)提起法律訴訟，但以失敗收場。

蘇拉克表示妓院與脫衣酒吧等成人娛樂產業至少得停業至5月1日，再依各郡疫情決定是否重啟，目前內州確診人數穩定下降。

目前在內州擁有合法營業執照的妓院約有20家，卡森市知名妓院月光兔女郎牧場(Moonlite Bunny Ranch brothel)的利德透露，她在疫情期間損失了95%的收入。這段時間，她只能提供虛擬約會、視訊服務，或在OnlyFans上向付費訂閱者提供成人內容討生活。

她說：「目前我還過得去，帳單付得出來，還有東西吃，只不過得吃點老本動用積蓄。」

但並不是所有性工作者都願意在網路上透面，而她也透露若想找其他工作，背景審查時也會因證照被雇主發現合法性工作者的身分。

曾在雪莉牧場(Sheri’s Ranch)從事性工作的艾莉莎‧史塔(Allissa Starr)也跟進虛擬約會，而就算獲得政府的自雇者失業補助，收入也銳減九成。為節省開支，她搬回匹茲堡與家人同住，並提供照護服務。但她表示若妓院重啟，願意回到內州上工。

她說：「這是非常容易賺錢還能支持家庭生計的工作；妓院重啟代表風險個人承擔，就像旅行一樣。如果你戴好口罩，在上工前做檢測，我相信會很安全。」

擁有伴遊執照的野馬牧場(Mustang Ranch)，向州政府申請讓客人在房間內，帶著口罩與手套與女性獨處的服務，但尚未被批准。不過老闆吉爾曼(Lance Gilman)也坦承，無法保證在房間內男女能否遵守防疫規範，「畢竟人性終究還是人性。」

疫情 帳單 檢測

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