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疫情衝擊 民眾小企業另謀出路

編譯林梅婕╱綜合23日電
新冠肺炎重創經濟，許多商家一蹶不振，迫使人們另謀出路。圖為紐奧良肉店老闆多爾生意陷困境多個月後於去年底結束營業，現在在找工作。(美聯社)
新冠肺炎重創經濟，許多商家一蹶不振，迫使人們另謀出路。圖為紐奧良肉店老闆多爾生意陷困境多個月後於去年底結束營業，現在在找工作。(美聯社)

新冠肺炎重創經濟，許多產業搖搖欲墜，甚至因此一蹶不振，迫使人們另謀出路；有些人捷足先登掌握新商機，有人仍留在舊有產業但調整經營模式，但也有少數人痛下決心，暫時告別原本的職業，期待終有一日能捲土重來。

雖然目前尚無法確定疫情間倒閉的公司為數多少，但各調查機構都有提供類似數據；「全國經濟研究所」(NBER)先前預測顯示，倒閉公司數量約有數十萬；勞工工時管理業者UKG則指出，小企業倒閉的占比約六分之一。

根據全美餐飲協會(NRA)調查，截至去年底國內已有17%、亦即超過11萬家的餐飲業者歇業，其中大多為小至中型規模的餐廳。

然而，同樣在這段期間被留職停薪的航空業者卡特尼亞(Mike Catania)就嗅到新商機的味道；由於疫情限制人們面對面接觸的機會，去年6月他便一手建立專門協助租客與鄰居連繫的網站Locaris後大舉成功，還同時幫助許多和他一樣被裁員的機組員工找到物美價廉的短期租屋。

目前正居住在內華達州亨德森市(Henderson)的卡特尼亞說：「我試想過新冠肺炎對我們生活的改變有哪些？未來幾年市場上的潮流又會是什麼？」

在加州聖地牙哥(San Diego)謀生的威倫(Alex Willen)原本計畫要開設寵物寄宿旅館，但當銀行告知將暫緩貸款申請時，他立刻查覺疫情間沒人外出旅遊的情況下，寵物旅館恐怕無法生存。

雖然威倫在去年5月申請獲得紓困，但他決定轉向投資寵物零食；由於行業別相近，威倫早做好創業計畫和市場調查，最近他開始在亞馬遜(Amazon)販售狗狗專用的烘培餅乾，還說：「生意逐漸上軌道了。」

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