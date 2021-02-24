在「羅賓漢」炒股賺錢 德州男為報稅傷神

「遊戲驛站」前陣子股票一路飆漲之際，跟風入場而小有賺頭的股市新手，要為日後報稅預做心理準備。(美聯社)

「遊戲驛站」(GameStop)前陣子股票 一路飆漲之際，跟風入場而小有賺頭的股市新手，要為日後報稅預做心理準備。一名德州男子的實際經歷，或可做為前車之鑑：2020年疫情爆發導致事業全面停擺後，他便靠著在股票交易平台「羅賓漢 」(Robinhood)操作股票獲利維生，如今報稅季節來臨，光是「羅賓漢」稅單就長達374頁。

從事市場行銷及現場音樂活動規畫的35歲達拉斯居民茲米爾(Mike Ziemer)接受國家廣播公司(NBC)訪問時自嘲：「我的『羅賓漢』稅單共有374頁，日內交易(Day trading)真是有趣極了。」

2020年初，新冠疫情開始後，茲米爾以舉辦現場音樂活動為主的事業被迫關閉。他靠著在「羅賓漢」平台買賣股票賺取收入，支付日常生活開銷，還打造了一間錄音工作室。而現在報稅季節來臨，茲米爾則傷腦筋有數百張稅單要交給會計師幫忙處理。

他說，之前已跟會計師說過，2020年是靠著炒股賺取收入過日子，也讓會計師了解這次報稅時「狀況會比較複雜」。他表示，上周開始陸續收到「羅賓漢」稅單，估計本周之內可以全數收齊。

國家廣播公司報導，報稅季節的來臨，對某些投資 人來說，彷彿狂歡作樂之後要承受宿醉之苦。

專門為股市投資者處理稅務問題的註冊會計師(CPA)葛林(Robert Green)指出，去年來自不同背景、不同年齡的許多民眾，都有可觀的資本利得(capital gains)，幾乎每個前來尋求協助的客戶，都有20萬、50萬甚至上百萬元的股票獲利還沒繳稅。葛林說，這些客戶從來不曾面臨這般稅務問題。

葛林表示，稅務專家向來建議炒股民眾，最好把獲利的三分之一留下來做為繳稅之用，但許多投資人並沒做到。他說，投資人應該查看繳稅狀況，估計大概的繳稅金額，「可是，如果要繳的稅滿多的，投資人就不樂意了，他們比較想把錢留在股市裡，繼續錢滾錢」。