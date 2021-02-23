「只有猶太教徒接種疫苗」喜劇演員麥可切 被批反猶太

從「周六夜現場」衍生的喜劇節目「周末更新」主持人麥可切，上周末在節目中針對以色列政府擴大新冠肺炎疫苗接種的議題上大開玩笑，遭觀眾圍剿，被指控是「反猶太主義」。(Getty Images)

知名「周六夜現場」(SNL)衍生喜劇節目「周末更新」(Weekend Update)主持人麥可切(Michael Che)，上周末在節目中針對以色列 政府擴大新冠肺炎疫苗 接種規模的議題上大開玩笑，遭觀眾圍剿批評，被指控是「反猶太 主義」。

該節目於20日晚間播出，其中一段稱「以色列政府宣布，已為全國超過一半的人口完成疫苗接種」，接著麥可切自帶幽默地說：「我猜是只有信奉猶太教的那一半人。」

喜劇演員經常在SNL中評論時事，更喜歡以諷刺的敘事方式帶給觀眾娛樂。該節目播出後，雖然可以聽見現場觀眾傳出笑聲，看似反映良好，卻在推特上掀起輿論戰火，幾乎所有批評都指向麥可切不分事實，暗示以色列政府偏愛猶太人。

經過一晚，推特上標記@nbcsnl的留言紛紛湧現：「所以現在都沒有人要討論麥可切在周末更新的演出嗎？」、「麥可切的幽默是建築在反猶太主義上，煽動對猶太人的仇恨和誹謗並不值得一笑」，以及「如此沒有品、不好笑、又反猶太的醜陋謊言，麥可切為何要這麼做？噁心」。

據「基督科學箴言報」(The Christian Science Monitor)報導，在以色列國內中，60歲以上接種疫苗的猶太人比率多達75%，對比同年齡層的阿拉伯裔民眾，接種疫苗的比率僅43%。

報導中透露兩族群接種疫苗的比率會如此懸殊，恐怕是因為阿拉伯裔民眾多半不信任以色列政府和疫苗，另一種可能是阿拉伯裔多半居住在不易接種疫苗的偏遠地區；不過在政府加強推行之下，阿拉伯裔接種疫苗的比率正逐漸上升。

推特網友重批SNL不該拿疫苗開玩笑，一名網友表示：「有43%阿拉伯裔以色列人都已接種疫苗，這是很大進步；如果像麥可切這樣的仇恨言論能少一點，這數字還可能更高。」