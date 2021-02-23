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引擎「掉片」再生1起 波音建議同款777停飛

記者張聲肇／綜合報導
聯航328班機波音777型客機20日在科羅拉多州丹佛北郊上空發生引擎碎片掉落事件後，緊急安全降落。圖為當時該機右引擎著火。(美聯社)
聯航328班機波音777型客機20日在科羅拉多州丹佛北郊上空發生引擎碎片掉落事件後，緊急安全降落。圖為當時該機右引擎著火。(美聯社)

波音(Boeing)飛機先後在美國、歐洲發生飛行引擎碎片脫落事件後， 波音建議較老的波音777飛機停飛，日本則下令停飛。

聯航(United Airlines)328班機波音777型客機20日在科羅拉多州丹佛北郊上空發生失火爆炸，碎片墜落事件後，緊急安全降落；長尾航空(Longtail Aviation)一架飛往紐約甘迺迪國際機場(JFK Airport)的波音747-400型貨機，同日在荷蘭上空也發生類似事件，眾人的注意力馬上聚焦在製造引擎的普惠公司(Pratt & Whitney)，該公司屬於雷神科技集團(Raytheon Technologies Corp)。

普惠公司稱，正配合航空安全當局檢討引擎檢查保養辦法，一日兩起「掉片」事件後，勢必加強引擎檢查。

波音建議，裝有普惠PW4000型引擎的所有777飛機，都暫停商業營運。歐洲航空安全署(EASA)22日責成有關公司提供該型引擎的資訊。

荷蘭小鎮米爾森(Meerssen)一名女子遭掉落的引擎葉片擊傷，傷勢輕微，另一片直接嵌入一輛車頂，幸未造成傷亡。

聯邦航空管理局(FAA)說，待查明聯航班機事故後，將發布適航與否指令。

大西洋兩岸波音飛機引擎碎片掉落事件，都裝了PW4000型引擎，裝該引擎的飛機為數不多，機齡都稍嫌老，有些已因新冠病疫停飛，料衝擊不大。

波音737 Max客機連續兩架墜毀，已對波音造成夠大衝擊，老式引擎碎片掉落事件，只會讓它的管理階層更頭痛。

全球航空雜誌主編沃爾德榮(Greg Waldron)說，「這對波音和惠普公司，當然都不是好消息，不過，飛機和引擎出問題，是時不時就會發生的事。」

沃爾德榮指出：「裝有PW4000型引擎的777-200飛機已陸續告老停飛，病疫蔓延，生意受挫，迫使航空公司暫停使用老式飛機，航空界應趁機以波音787或裝有通用電氣公司引擎的777型飛機取代。」

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