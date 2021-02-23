母稱國會殉職警察死於中風 非滅火器砸頭 當局緘默

國會警察斯科尼克的骨灰盒(右)曾在2月初於國會大廈圓頂大廳接受悼念。(美聯社)

國會警察 斯科尼克(Brian Sicknick)被當局表彰為於1月6日國會暴動後英勇殉職，不過其母親卻認為兒子並非死於遭人用滅火器砸傷致死，而是因中風 不治身亡。儘管如此，當局至今仍對死因保持沉默。

斯科尼克74歲的母親葛拉迪斯‧斯科尼克(Gladys Sicknick)說：「他的頭並未遭到重擊，我們認為他應該是死於中風，但也無法確定，我們希望知道到底發生了什麼事。」

42歲的斯科尼克生命中最後幾小時仍奮力守護國會，但政治人物卻為博得外界讚賞，立刻妄下定論，使他的犧牲遭到政治化；民主黨彈劾監察人甚至在死因還未受到證實的狀況下，就在審訊前的文件中，厚顏無恥地表示斯科尼克死於頭部遭滅火器重擊。

回顧事發經過，1月6日暴動當天就傳出有國會警察殉職，但隨後立即遭到否認。當時外皆無法得知斯科尼克是否在醫院被裝上生命維持裝置；而他的死訊則是到了7日晚間才被確認。

而官方的聲明對於死因的陳述也相當模糊，稱「斯科尼克於1月6日至國會現場支援，並且在與示威者的肢體衝突中受傷。他回到分局辦公室後倒下，隨後被送至當地醫院。而在執勤受到的傷，便是他的死因。」

紐約時報 8日的報導則寫道，當天斯科尼克在國會寡不敵眾頭部遭重創，立刻被送到醫院，並且裝上生命維持裝置。

國會警察斯科尼克的骨灰盒2月初在國會大廈圓頂大廳接受悼念後，運至阿靈頓國家公墓安葬。(美聯社)

不過，每日郵報(DailyMail)卻與華府消防與緊急醫療服務局公關主任布坎南(Douglas Buchanan)確認，斯科尼克並未從國會緊急送醫，而是回到了分局。

關於當時狀況的陳述眾說紛紜，斯科尼克的兄弟肯‧斯科尼克(Ken Sicknick)告訴非營利調查新聞網站ProPublica，‧斯科尼克返回警局後還傳簡訊給他「我被胡椒噴霧噴中」，還表示身體無恙。

而在8日，他的父親查爾斯(Charles Sicknick)表示家人被告知他中風且腦中有血塊，甚至被接上呼吸器，但在家屬趕到現場時已無生命跡象。

但死後不到24小時，未經過驗屍與證實，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)就表示犯罪者必須遭到嚴懲。斯科尼克的死徹底被政治化，將川普支持者塑造為野蠻，侵犯美國民主的暴徒。