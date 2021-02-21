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郵政效率太糟糕 總局長可能下台

編譯徐薏茹／綜合20日電
美國郵政的效率仍未改善，導致郵政總局長德喬伊受到強烈批評。圖為緬因州一名郵差在雪中遞送郵件。(美聯社)
美國郵政的效率仍未改善，導致郵政總局長德喬伊受到強烈批評。圖為緬因州一名郵差在雪中遞送郵件。(美聯社)

美國郵政總局在總統大選和假期巔峰遇到前所未有的挑戰，郵政總局長德喬伊(Louis DeJoy)受到強烈批評甚至出現要求他下台的聲浪，一些人希望拜登開除德喬伊，但總統無權這麼做，拜登可能會藉由任命來重組理事會以選出新的郵政總長，拜登上任後的首次理事會會議將於9日召開。

美國郵政工人工會主席狄蒙斯坦(Mark Dimondstein)表示希望拜登能做出「大膽的任命」，他說：「這不是營利事業，而是要來服務人民的。」

先前雖然處於疫情時期，第一類郵件準時送達的比率仍達90%，自從德喬伊去年6月上任並開始改革後，便引起有關郵寄選票的疑慮，德喬伊限制員工的加班時間，在大選前減少能快速處理信件的硬體設備，降低郵政處理效率。

無論如何，郵政總局總算成功寄送1億3000多萬張選票，但在聖誕假期有超過三分之一的第一類郵件延誤寄送，受到疫情影響，郵件包裹數量暴增，郵政總署員工忙得不可開交，民眾抱怨連連。

一名地方郵政工會主席表示：「聖誕節期間，在郵局裡幾乎難以動彈，走道上都被郵件堵住了。」

郵政總局聲稱已回到高峰期之前的狀態，德喬伊和理事會表示正在制定一項十年計畫，做出改進。

批評人士呼籲開除德喬伊，民主黨眾議員帕斯克雷爾（Bill Pascrell Jr.）還希望拜登開除整個理事會，因為他們怠忽職守，目前的理事會成員主要為前總統川普指派，若拜登填補理事會所有空缺，民主黨將占多數。

工會主席狄蒙斯坦表示，最近宣布在分送中心增加的1萬多個永久職位是解決事情的第一步，德喬伊必須再做出進一步改革，狄蒙斯坦說：「他要不就是為國民做對的事，要不就離開。」

美國郵政 拜登 疫情

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