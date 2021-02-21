又是高田氣囊出包 福特召回15萬輛檢修

福特汽車因未能追蹤掌握車內瑕疵的高田氣囊，宣布召回北美一共超過15萬輛車。(美聯社)

福特汽車 因未能追蹤掌握車內瑕疵的高田氣囊，因此宣布召回北美一共超過15萬輛車。

瑕疵的高田氣囊在充氣時，可能射出金屬碎片，但福特無法找出安裝在舊款Ranger皮卡系列車款內的45個舊式安全氣囊。福特表示，瑕疵的氣囊未在公司內部下架，因此可能被用在氣囊需要維修或失竊的車上。因此，福特召回2004年至2006年出廠的15萬3000輛Rangers進行檢查。

在另一波規模較小的召回中，有超過1100輛事故後維修車輛，被換上了舊式的安田氣囊；其中包括特定在2004年至2011年出廠的Rangers，部分2005年至2014年的Mustangs，部分2006年的GTs與2008年至2012年的Fusions，以及2007年至2010年的Edge休旅 車。

其他車款還包括2009年至2011年的Mercury Milans，2010年至2012年的Lincoln MKZs，與2007年至2010年的MKX休旅車。

福特表示這次召回由美國 國家公路交通安全管理局(U.S. National Highway Traffic Safety Administration)指示，不過目前還未有乘客因氣囊問題造成車禍或受傷。

車主將在3月8日當周開始接獲通知，經銷商將檢查駕駛座與乘客座位的安全氣囊，若有需要將進行更換。

高田氣囊使用易揮發的硝酸鹽製造小型爆炸來為氣囊充氣，但在高溫與潮濕的環境下，化學物質容易燃燒過快，將金屬罐炸飛。高田氣囊在全世界已至少造成27死，其中18人在美國，還有約400人因此受傷。

高田氣囊造成全美史上最大規模的汽車召回，至少有6700萬個安全氣囊產氣器被19家車廠召回。法院下令的監管報告指出，截至1月上旬，目前已維修5000萬個安全氣囊；全世界約1億個產氣器被召回。