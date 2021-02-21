非裔遭懲處確實較多…空軍重新檢視制度保障族裔平等

最近的研究報告指出，空軍成員因族裔不同而容易受到差別待遇；為此空軍督察長將展開二度調查，重新審視軍中對待各族裔成員的差異性，並納入性別和其他少數族群的比較因素，如亞裔 和原住民。

空軍督察長去年12月釋出的第一份研究調查報告，經過兩個月審查後得出結論：空軍的非裔 成員遭調查、逮捕、懲處或不當行為而被解雇的情況，比其他族裔更高。

研究報告還發現，軍中對非裔成員確實「存有種族差異」，而且非裔族群在空軍及太空 軍獲得升遷的機會較低，甚至有三分之一的人認為他們沒有獲得和白人同儕平等的機會。

下達這項命的是代理空軍部長羅斯(John Roth)，他強調檢查長將深入空軍和太空軍(Space Force)調查，而即將釋出的調查問卷則分為亞裔、美國原住民/ 阿拉斯加原住民、夏威夷原住民/其他太平洋島原住民、西語裔/拉丁裔，以及性別。

羅斯表示：「督察長的調查團隊已經開始收集資料，包含之前的報告、研究和各項數據，但最重要的資料仍會來自空軍及太空軍的弟兄們(Airmen and Guardians)。」

五角大廈內部也正積極努力擴大官員們的族群多樣性，以打擊種族和極端主義；國防部在去年底更開始積極提倡族群多樣性，抵制參與仇恨團體的成員，並起草修改「統一軍事司法法典」(Uniform Code of Military Justice)。