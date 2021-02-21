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摩根大通強化種族平權 多管齊下提供協助

編譯林育正／綜合報導

新冠肺炎疫情重創全美經濟，其中有色族裔與弱勢族群尤其嚴重；因此銀行界龍頭摩根大通(JPMorgan Chase)特別與政府和社區領袖合作，提供教育、職涯、理財與社區振興等協助。

摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)說：「我們對於對抗結構性種族歧視，肩負著共同責任。我們能做得更好，也還能做得更多。最重要的，是我們的承諾與行動。」

少數族裔企業家也能從有色企業家基金(Entrepreneurs of Color Fund)獲得資本與顧問服務，在底特律、舊金山、南布朗士和大華盛頓地區都有少數族裔人士經營的企業受到此計畫幫助。

此外，摩根大通還計畫在未來五年，不論是實習生還是正式職缺，招募超過4000名非裔學生。另外還將推出夥伴計畫(The Fellowship Initiative)，培養1000名有色族裔學生大學與職涯所需的計畫。

根據統計，若雇主發現求職者有犯罪紀錄或曾被逮捕，錄用的機會將直接減半。摩根大通招聘人員雪倫‧史蒂文斯(Sharon Stevens)就說：「二次機會的計畫能產生正向的骨牌效應，企業必須知道這些求職者擁有同等的專業知識和經驗，他們缺的就是一個機會。」

種族歧視 布朗士 疫情

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