摩根大通強化種族平權 多管齊下提供協助

新冠肺炎疫情 重創全美經濟，其中有色族裔與弱勢族群尤其嚴重；因此銀行界龍頭摩根大通(JPMorgan Chase)特別與政府和社區領袖合作，提供教育、職涯、理財與社區振興等協助。

摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)說：「我們對於對抗結構性種族歧視 ，肩負著共同責任。我們能做得更好，也還能做得更多。最重要的，是我們的承諾與行動。」

少數族裔企業家也能從有色企業家基金(Entrepreneurs of Color Fund)獲得資本與顧問服務，在底特律、舊金山、南布朗士 和大華盛頓地區都有少數族裔人士經營的企業受到此計畫幫助。

此外，摩根大通還計畫在未來五年，不論是實習生還是正式職缺，招募超過4000名非裔學生。另外還將推出夥伴計畫(The Fellowship Initiative)，培養1000名有色族裔學生大學與職涯所需的計畫。

根據統計，若雇主發現求職者有犯罪紀錄或曾被逮捕，錄用的機會將直接減半。摩根大通招聘人員雪倫‧史蒂文斯(Sharon Stevens)就說：「二次機會的計畫能產生正向的骨牌效應，企業必須知道這些求職者擁有同等的專業知識和經驗，他們缺的就是一個機會。」