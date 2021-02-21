我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

紐奧良槍店爆槍案 槍手射殺2人後遭擊斃

德州雜貨店商品免費送 災民感動「大家開始互相幫忙」

編譯徐薏茹／綜合20日電
德州H-E-B雜貨店在停電之下，讓民眾免費拿取商品，雪中送炭的善舉獲讚揚，也在災情中添增一筆溫馨。圖為當地區民19日在該店外排隊，等候入內購物。(美聯社)
德州H-E-B雜貨店在停電之下，讓民眾免費拿取商品，雪中送炭的善舉獲讚揚，也在災情中添增一筆溫馨。圖為當地區民19日在該店外排隊，等候入內購物。(美聯社)

德州暴風雪加上連日的大停電讓州民面臨危機，居民叫苦連天，而位在林德市(Leander)的「H-E-B雜貨店」在此時雪中送炭，讓居民免費拿取店內商品，一位民眾將該雜貨店的善心暖舉發布到臉書上，引起關注，在接連幾日的壞消息中注入一股暖流。

發布貼文的漢尼斯(Tim Hennessy)描述16日他與太太在雜貨店內時遇到停電，現場一片「哀嚎」，他與妻子迅速抓起商品趕去排隊結帳，但當他們走到收銀台，店員只是揮揮手示意他們繼續往前，感謝他們光臨並要他們回家注意安全，而在他們面前的顧客推車上堆滿尿布、牛奶等物資，也是通通免費。

漢尼斯接受「華盛頓郵報」採訪時說：「這個國家在過去大概一年半裡經歷了很多，對吧？自從去年3月，我猜，真的是如此。有許多的分歧，發生許多事情，除此之外，德州這裡，我們又遇到這樣的天氣…他們並沒有準備好。」然而事情並非總是那麼遭，雜貨店的故事就是最好的例子。

漢尼斯表示他能看出其他前往「H-E-B雜貨店」的人也深受感動，而當天在一片混亂的現場中，漢尼斯和另一位男士一起幫一位老婦人推動打滑的購物車，漢尼斯回憶說：「大家開始互相幫忙。」

漢尼斯表示他19日致電給「H-E-B雜貨店」詢問他們是否有合意的慈善機構，他想要捐贈他能負擔的物資，藉此傳遞雜貨店的善意。

其他民眾也分享心中的感謝，萊斯克(Shelby Lasker)告訴當地媒體「奧斯汀美國政治家」(Austin American-Statesman)停電時她也急著去購買物資，她說：「我想他們(H-E-B雜貨店)能看出來人民有多麼煩惱。」

德州的情況仍相當嚴峻，漢尼斯說停電在隔天就沒有自來水可用，雖然現在已恢復，但這場暴風雪嚴重破壞公共設施，德州大多數地區仍建議將水煮沸再飲用。

德州 暴風雪 美國

上一則

馬桶下有熊！阿拉斯加女使用室外廁所 臀遭抓傷

延伸閱讀

拜登宣布德州重災區 南方30萬戶仍無電可用

拜登宣布德州重災區 南方30萬戶仍無電可用
德州災難現暖流 這家雜貨店 商品免費送災民

德州災難現暖流 這家雜貨店 商品免費送災民
德州居民沒電傷身 有電傷荷包

德州居民沒電傷身 有電傷荷包
動物凍死激增 網友響應救援

動物凍死激增 網友響應救援

熱門新聞

16日，德州理查森市(Richardson)，市政人員拿著鏟子清理已結冰的路面，他身後是結了冰的噴泉。(美聯社)

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

2021-02-17 11:23
德州周一晚間降到華氏2度，城市被大雪覆蓋。(美聯社)

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

2021-02-15 18:54
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲，被發現在德州暴雪成災之際，帶著妻子搭機飛往墨西哥渡假。(美聯社)

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

2021-02-18 12:06
聯邦政府並未限定接種疫苗須為美國人，因此吸引不少外國富人湧來美國打疫苗。佛州西棕櫚灘郡因一個叫MorseLife Health System非牟利長照機構因先為富人打疫苗，已被調查。 (美聯社)

「非公民也能打」外國人湧美 搶著打疫苗

2021-02-13 21:46
聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，右引擎故障起火。(取自thedrive.com網站)

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

2021-02-20 19:05
圖為世界衛生組織疫情溯源調查團人員在中國實地考察期間，曾穿著防護衣進入湖北省動物疫病預防控制中心。(美聯社)

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

2021-02-14 15:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
日女星巨乳暴紅 自曝剪指甲「要脫光+掰開雙峰」

日女星巨乳暴紅 自曝剪指甲「要脫光+掰開雙峰」
吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題