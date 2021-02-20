拆解川普政策 首批25名難民獲准入美等待法院審理

美國19日在聖地牙哥讓25名原在墨西哥等待美國法院審理的庇護申請人入境，這是拆解川普移民政策的第一步。圖為庇護申請者在墨西哥邊界城帝華納等待政策改變的消息。(美聯社)

美國 19日在聖地牙哥 接納25名原在墨西哥 等待美國法院審理的庇護申請人，這是具體拆解川普原先較不通情達理的移民政策的第一步。

這25名難民在墨西哥檢測新冠病毒呈陰性反應後，被送到聖地牙哥旅館隔離一陣子，之後將搭車或飛機轉赴美國各處安頓，等候法院審理他們的申請案。

安排他們美國行的聖地牙哥猶太家庭服務中心主任霍普金斯(Michael Hopkins)說，政府本來說每天可處理300名這批川普「留在墨西哥規定」的難民，不知為何改為每天只25名；接下來，聖地牙哥、德州布朗斯維爾、艾爾帕斯等地，也將陸續每天接納25名。

猶太家庭服務中心是聖地牙哥快速反應聯盟一分子，負責提供旅館房間、安排旅程、篩檢來人的健康情況；霍普金斯說，如果難民付不起機票，買不起冬衣，中心會幫忙，「我們會確保他們身體健康，適合旅行。」

剛入境的這一批難民是2萬5000名已在美立案和數百名已上訴爭取立案，被川普政府擋在墨西哥境內的人，美國政府警告他們，不要逕自來到美墨邊境，上聯合國難民署網站登記，靜候通知即可。

開放第一批25人入境，等於逐步把川普政策導回正軌，但仍有問題待決，例如，已經回到中南美國家的難民如何重返美墨邊境？從最久前立案開始逐一處理，2萬多人何時才了結？

川普以防疫為由，讓2019年達到高峰的難民潮退潮，可是被擋在墨西哥的難民，不但陷入暴力的風險，也很難請到律師，幫他們和法院溝通出庭應訊的細節。2019年元月起，多達7萬難民就這樣被拒入境，申請被拒的人不得再入境，但美國官方未排除可能有補救的機會。

薩爾瓦多人葛梅茲(Edwin Gomez)本來開修車店，付不起流氓勒索，妻子和14歲的兒子遭到殺害，他希望早日和已在德州奧斯汀的15歲的女兒重聚。36歲的葛梅茲18日在墨西哥境內的提璜納說，「誰料到還會有這麼一天，可到美國？我以為絕不可能了。」

在墨國馬塔莫洛市和十歲兒子忍受飢寒的薩爾瓦多人Enda Marisol Rivera 也為之感到精神一振，希望能夠到洛杉磯和姊姊會合。她說，「我們對上帝有信心，我們會獲准入境。我們在這裡待夠久了。」