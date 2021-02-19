從78.8歲降至77.8歲 疫災減壽1歲 二戰以來下最多

2020年是美國史上最多人去世的一年。圖為紐約市皇后區一家殯儀館工人運送棺木。(美聯社)

受新冠肺炎疫情 影響，美國 人的預期壽命在2020年上半年平均減少一歲；據聯邦疾病防治中心(CDC)最新公布資料，少數族裔所受影響最大，非裔 減少近三歲，西語裔減少約兩歲，但這份初步報告並未分析亞裔或原住民的趨勢。

監看CDC數據的安德森(Robert Anderson)說：「上一次出現如此大幅度減少趨勢，是在1940年代的二次世界大戰期間。」

其他健康專家表示，預期壽命減少不僅僅是新冠肺炎的直接影響，心臟病、癌症等也有影響。

舊金山加州大學(SFUC)流行病學及生物統計學系主任克莉絲汀‧畢賓斯-多明戈(Kirsten Bibbins-Domingo)說：「這些數字真的令人震驚的是，僅反映出半年的情況，(整年度)可能更慘。」

這是CDC首次公布初期的部分預期壽命紀錄，實際上同期還有許多死亡通報；預期壽命是指今天出生的嬰兒，通常可以活多久。

2020年是美國歷史上最多人去世的一年，第一次全年死達300萬人。

2020年上半年，美國人的預期壽命為77.8歲，同比2019年的78.8歲低一歲；其中男性75.1歲，女性80.5歲。

若以族群來畫分，西語裔的預期壽命仍在所有人中最長，非裔比白人少六年，翻轉兩者1993年接近的趨勢。

在2019年到2020年上半年，非裔的預期壽命減少2.7年，為72歲；西語裔縮減1.9年，為79.9歲；白人則減少0.8年，降至78歲，CDC初步報告並未分析亞裔或原住民的趨勢。

畢賓斯-多明戈說：「非裔和西語裔社群受新冠疫情重創。」

她說，非裔和西語裔較多人從事第一線、低薪的工作，生活在擁擠的環境，較容易感染病毒，「宿疾情況較多，且公衛條件較差」。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)癌症專家及公衛教授布洛利(Otis Brawley)表示：「需要讓每一位美國人都得到足夠的健康照護，健康照護需要以預防和治療定義。」

布洛利說，整體而言，預期壽命提供了更多「錯誤應對疫情」的證據，「我們的疫情比其他國家慘烈，人口僅占全球4%，死亡率卻占逾全球新冠病歿的20%。」