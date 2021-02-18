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反墮胎法案 南卡眾議會壓倒性通過

編譯周芳苑／綜合17日電
南卡羅來納州眾議會17日以壓倒性票數通過法案，禁止幾乎所有的墮胎行為。圖為非裔眾議員退場拒絕討論法案。(美聯社)
南卡羅來納州眾議會17日以壓倒性票數通過法案，禁止幾乎所有的墮胎行為。圖為非裔眾議員退場拒絕討論法案。(美聯社)

在多州通過嚴格的禁止墮胎法案後，南卡羅來納州眾議會17日以壓倒性票數通過類似法案，禁止幾乎所有的墮胎行為；若聯邦最高法院推翻1973年婦女墮胎權相關的羅訴韋德案(Roe v. Wade)，各州禁止墮胎法案將生效。

南卡這項提案1月28日獲參議會通過，18日將在眾議會進行最終程序表決，預料結果不會改變；共和黨籍州長麥克馬斯特(Henry McMaster)已承諾盡快簽署。

這項名為「南卡羅來納州胎兒心跳和防止墮胎法」(South Carolina Fetal Heartbeat and Protection from Abortion Act)規定，醫生須藉助超音波檢查胎兒心跳，如果偵測到心跳，只有在因強姦或亂倫造成懷孕、或母親生命垂危時，才能墮胎。

依反墮胎法案，非法墮胎的孕婦不會受罰，但執行墮胎的人可被判重罪，面臨最高兩年監禁和1萬元罰款。

此前約有12州通過類似、甚至更嚴格的墮胎禁令，如果最高法院推翻1973年支持墮胎權的羅訴韋德案，最新墮胎禁令可望生效。

反對禁止墮胎法案的團體可能提起訴訟，干擾生效。

幾乎所有民主黨核心小組成員都曾抗議；有些民主黨人迄今仍堅持原有立場，舉辦記者會表達反對，其他幾位民主黨人士也再出面反對。過去十年，反墮胎法案已在立法機關多次辯論，幾乎所有眾議員17日都參與投票，法案以79票對35票通過，兩黨各有兩名眾議員倒戈。

多年來，反墮胎法案未能在參議會通過，但共和黨2020年大選獲得三個席位，而新近活躍的共和黨多數議員提出一號參議會法案，終於克服程序障礙。共和黨人敦促全力確保法案通過；唯一的變數是，參議會增加了強姦、亂倫懷孕的豁免彈性。

墮胎 南卡羅來納州 共和黨

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