「驕傲男孩」曾徵召女性參加國會暴動

以「西方沙文主義」路線自居，向來禁止女性加入成員的極端右派仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)，實際上卻曾募集婦女參加1月6日國會暴動。(美聯社)

以「西方沙文主義」路線自居，向來禁止女性加入成員的極端右派仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)，實際上卻曾招募婦女參加1月6日國會暴動；根據法院紀錄，26歲的亞歷桑納州婦人費莉西亞‧柯諾德(Felicia Konold)說，自己根本不住在堪薩斯市(Kansas City)，卻在「驕傲男孩」當地分支徵召下參加國會暴動。

專門研究仇恨團體的非營利組織「南方貧困法律中心」(Southern Poverty Law Center)資深研究員沃德分析，對於女性存有嚴重鄙視的組織，竟吸引女性成員加入，諷刺意味十足。

他說：「這也讓我們了解，『驕傲男孩』領導層可能出現意見分歧。」

柯諾德遭聯邦檢察官以密謀犯罪、破壞秩序等罪名起訴；法庭紀錄顯示，柯諾德1月6日當天的Snapchat自拍影片成了檢方證據之一；她在影片中說，最近剛獲「驕傲男孩」堪薩斯市分支徵召，因此加入國會暴動，「他們說我現在已經加入他們了」。

柯諾德在影片中秀出「驕傲男孩」堪薩斯市分支頒贈的「挑戰紀念幣」(challenge coin)，證明自己的確取得成員資格。

沃德分析，從柯諾德個案看來，顯示「驕傲男孩」組織發展值得注意，成員可能不再只限男性。

「南方貧困法律中心」資深研究分析師米勒(Cassie Miller)指出，「驕傲男孩」從創立之初就明白規定只招收男性，堅守組織信念認為女性角色定位就是只能做家事、扮演賢妻良母。

聯邦檢察官在起訴書中指出，「驕傲男孩」堪薩斯市支部負責人切瑞斯曼(William Chrestman)徵召柯諾德及其弟弟科瑞‧柯諾德加入。

「男性至上主義研究中心」(Institute for Research on Male Supremacism)執行主任狄布朗可(Alex DiBranco)指出，白人至上 主義團體成員通常清一色為男性，陰謀論組織「匿名者Q」(QAnon)則受到較多女性歡迎， 反疫苗 運動(anti-vaxxer movement)成員則幾乎都是女性。

他指出，新冠疫情 期間抗議封閉經濟的各種活動中，示威者有大量機會接觸沒有女性成員的極右派極端組織，因此某些婦女可能從反疫苗陣營投入「匿名者Q」，並加入了各式各樣的陰謀論組織。