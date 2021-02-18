911調查委員建言：調查國會暴動 「兩黨信任」最關鍵

前911調查委員羅摩表示，成功調查國會暴動事件的唯一機會，就是別讓兩黨惡鬥涉入其中。(Getty Images)

政治新聞網站Politico報導，民主黨 領袖擬參照911調查委員會(9/11 Commission)，最快於本周提出法案成立新委員會，調查1月6日國會暴動事件。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)正諮詢911調查的前委員，他們花了一年半時間拼湊出的完整報告成為暢銷書；波洛西不斷推動成立2021年委員會，可望最快本周公布法案，成立調查國會1月暴動的委員會。

911調查委員會的領袖告訴Politico，成功調查國會暴動事件的唯一機會，就是別讓兩黨惡鬥涉入其中，不過他們也說，在假消息充斥和許多人依舊對前總統川普 忠誠的情況下，這只會難上加難。

身為911調查前委員的羅摩(Tim Roemer)表示：「跟成立911調查委員會時相比，現在更兩極化、毒舌和兩黨化，此話不假。」

波洛西規劃委員會架構時曾諮詢羅摩，曾主導911調查委員會的新澤西州前共和黨 州長肯恩(Tom Kean)也提供建議。根據民主黨多名幕僚，波洛西形容之後提案的委員會是為了取得1月6日的真相，調查議題包括白人至上、反猶太主義，以及煽動國內極端主義的其他原因，但她強調該委員會「與川普毫無關係」；波洛西會先與資深民主黨員討論提案，之後再邀共和黨人加入。

最終的委員會提案估計會高度仿效911調查委員會，後者是由兩黨組成的十人小組。

911調查委員向民主黨人提醒幾項要點，一是調查重點應放在煽動暴動者與事件，包括參與者金援來源以及誰是維安老鼠屎；二是新委員會須有權發傳票和足夠資源，以掃除相關陰謀論。

最重要的是任命委員，調查國會暴動的委員和幕僚須獲得兩黨信任，否則恐功虧一簣；而且還須納入華府外的聲音，方能促進各方合作。