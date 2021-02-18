疫情催生自動化 華郵：數百萬工作 疫後恐消失

研究報告指出，新冠疫情讓職場自動化提前來臨，工作型態驟變也導致多數產業就業機會驟減。圖為賓州一家餐廳員工從廚房取菜。(美聯社)

2020年11月間，微軟共同創辦人比爾‧蓋茲(Bill Gates)一席談話曾語驚四座：受到疫情 衝擊，半數商務出差及三成辦公室工作將永久消失；華盛頓郵報 17日分析，如今看來蓋茲的預測不再像天方夜譚，麥肯錫全球研究院(McKinsey Global Institute)研究報告指出，約有兩成出差從此流失，約兩成勞工 今後將變成固定在家遠距上班；工作型態驟變更導致旅館業、餐廳、市中心區商店就業機會驟減。

麥肯錫研究報告主持人蘇珊‧隆德(Susan Lund)指出，零售業及食品服務業的低薪工作未來幾年將大量縮編；她說，為了協助這些領域勞工因應即將出現的職場生態轉變，必須提供更多短期職業訓練及證照計畫。

華盛頓郵報指出，許多失業勞工面臨的困難是，雖想參加職訓，卻因手頭拮据而無法如願。

27歲的庫奇(Serena Couch)原本在佛羅里達州奧蘭多迪士尼世界(Disney World)工作，連續數月無班可上後，2020年4月遭裁員；她現在靠每個月500元失業救濟金生活，除了忙著找工作，還透過YouTube影片網站及網路資料自學如何寫程式；她說，無法花錢上課，只能設法自學，因為「大家都說寫程式很好找工作」。

麥肯錫的報告指出，需要接受轉職訓練的勞工可能高達數以百萬計；麻省理工學院(MIT)經濟學者亞瑟(David Autor)估計，疫情期間，自動化設備加速發展，零售、餐飲業、汽車銷售及肉品包裝廠的職缺，今後將變得越來越稀少。

亞瑟指出，一旦機器人開始上線，就不可能再走回頭路，而新冠病毒危機則讓職場自動化的長期目標提前實現。

報導指出，疫情期間，企業紛紛尋求減少員工的解決之道，企業主管在大量裁員後，改用機器人替代勞工；舉例來說，2020年10月，寵物食品販賣網站Chewy便在賓州亞齊巴德(Archbald)開立旗下第一家全自動化出貨中心，聘用勞工人數與Chewy旗下其他倉儲據點人力相比，僅需要一成左右。

求職網站玻璃門(Glassdoor)首席經濟學者錢伯倫(Andrew Chamberlain)指出，接下來職缺將出現大量縮水的領域包括行政助理、人力資源管理、食物服務勞工、美容顧問、寵物美容師、侍者、教授、品牌代言人、物理治療師、聽力學專家，只有少數從業人員在疫情後能返回原本的工作崗位。