我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2782萬 破49萬死

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

疫情催生自動化 華郵：數百萬工作 疫後恐消失

記者顏伶如／綜合報導
研究報告指出，新冠疫情讓職場自動化提前來臨，工作型態驟變也導致多數產業就業機會驟減。圖為賓州一家餐廳員工從廚房取菜。(美聯社)
研究報告指出，新冠疫情讓職場自動化提前來臨，工作型態驟變也導致多數產業就業機會驟減。圖為賓州一家餐廳員工從廚房取菜。(美聯社)

2020年11月間，微軟共同創辦人比爾‧蓋茲(Bill Gates)一席談話曾語驚四座：受到疫情衝擊，半數商務出差及三成辦公室工作將永久消失；華盛頓郵報17日分析，如今看來蓋茲的預測不再像天方夜譚，麥肯錫全球研究院(McKinsey Global Institute)研究報告指出，約有兩成出差從此流失，約兩成勞工今後將變成固定在家遠距上班；工作型態驟變更導致旅館業、餐廳、市中心區商店就業機會驟減。

麥肯錫研究報告主持人蘇珊‧隆德(Susan Lund)指出，零售業及食品服務業的低薪工作未來幾年將大量縮編；她說，為了協助這些領域勞工因應即將出現的職場生態轉變，必須提供更多短期職業訓練及證照計畫。

華盛頓郵報指出，許多失業勞工面臨的困難是，雖想參加職訓，卻因手頭拮据而無法如願。

27歲的庫奇(Serena Couch)原本在佛羅里達州奧蘭多迪士尼世界(Disney World)工作，連續數月無班可上後，2020年4月遭裁員；她現在靠每個月500元失業救濟金生活，除了忙著找工作，還透過YouTube影片網站及網路資料自學如何寫程式；她說，無法花錢上課，只能設法自學，因為「大家都說寫程式很好找工作」。

麥肯錫的報告指出，需要接受轉職訓練的勞工可能高達數以百萬計；麻省理工學院(MIT)經濟學者亞瑟(David Autor)估計，疫情期間，自動化設備加速發展，零售、餐飲業、汽車銷售及肉品包裝廠的職缺，今後將變得越來越稀少。

亞瑟指出，一旦機器人開始上線，就不可能再走回頭路，而新冠病毒危機則讓職場自動化的長期目標提前實現。

報導指出，疫情期間，企業紛紛尋求減少員工的解決之道，企業主管在大量裁員後，改用機器人替代勞工；舉例來說，2020年10月，寵物食品販賣網站Chewy便在賓州亞齊巴德(Archbald)開立旗下第一家全自動化出貨中心，聘用勞工人數與Chewy旗下其他倉儲據點人力相比，僅需要一成左右。

求職網站玻璃門(Glassdoor)首席經濟學者錢伯倫(Andrew Chamberlain)指出，接下來職缺將出現大量縮水的領域包括行政助理、人力資源管理、食物服務勞工、美容顧問、寵物美容師、侍者、教授、品牌代言人、物理治療師、聽力學專家，只有少數從業人員在疫情後能返回原本的工作崗位。

勞工 疫情 華盛頓郵報

上一則

911調查委員建言：調查國會暴動 「兩黨信任」最關鍵

延伸閱讀

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失
奧利奧關廠裁員 新州市長響應抵制

奧利奧關廠裁員 新州市長響應抵制
台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感

台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感
快等不下去了！成本增客源失 華社商家苦撐待援

快等不下去了！成本增客源失 華社商家苦撐待援

熱門新聞

麻省理工學院的中國博士生潘勤軒，被警方列為蔣凱文遭槍殺一案的密切關係人。(取自推特)

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

2021-02-12 09:24
德州周一晚間降到華氏2度，城市被大雪覆蓋。(美聯社)

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

2021-02-15 18:54
聯邦疾病防治中心(CDC)10日發布最新研究指出，戴兩個口罩能更有效的減緩病毒傳播，兩人若都戴兩個口罩，顆粒物阻隔率可達到95%以上。美聯社

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

2021-02-10 17:13
16日，德州理查森市(Richardson)，市政人員拿著鏟子清理已結冰的路面，他身後是結了冰的噴泉。(美聯社)

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

2021-02-17 11:23
聯邦政府並未限定接種疫苗須為美國人，因此吸引不少外國富人湧來美國打疫苗。佛州西棕櫚灘郡因一個叫MorseLife Health System非牟利長照機構因先為富人打疫苗，已被調查。 (美聯社)

「非公民也能打」外國人湧美 搶著打疫苗

2021-02-13 21:46
圖為世界衛生組織疫情溯源調查團人員在中國實地考察期間，曾穿著防護衣進入湖北省動物疫病預防控制中心。(美聯社)

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

2021-02-14 15:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失
紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪
涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕