圖輯／暴雪襲美數十州 大地冰封 行車受阻

伊利諾州芝加哥市區，積雪覆蓋了單車。(Getty Images) 連續多天暴風雪，美國近四分之三地區都被白雪覆蓋，公路行車困難、湖面結冰。 肯塔基州路易斯維爾，行車過橋，橋面也是稹雪。(路透) 德州休士頓一處商家招牌，就是這城市沒錯，暴風雪讓這座城市的居民嚐到停電的無奈。(美聯社) 密蘇里州聖路易市中心，630呎高的大拱門地標，在雪天中看來格外巨大。(美聯社) 密西根州北部傑克遜，55號州際公路上，三輛車在公路依著前面車子走過的痕跡慢慢行駛。 (美聯社) 肯塔基州路易斯維爾，一名駕駛行經州際公路，路旁石牆上積雪變冰柱。(路透) 華盛頓州西雅圖，華大NCAA的美式足球教練Don James 的雕塑彷彿戴了一層雪盔與白圍巾。(美聯社) 俄亥俄州辛辛那提市中心，一棟建物的玻璃窗外佈滿了冰塊。(美聯社) 伊利諾州密西根湖，一架無人機拍攝到湖面上的雪和冰。( 歐新社) 田納西州納許維爾，因為公路發生車禍，道路暫封閉，許多車子在雪地中等待恢復通行。(Getty Images) 美國 暴風雪 上一則 快篩試劑閒置未用 聯邦浪費1.6億元 明尼蘇達州還有140多萬個庫存 下一則 美國1月零售銷售激增5.3% 紓困金刺激消費
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