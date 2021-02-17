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圖輯／暴雪襲美數十州 大地冰封 行車受阻

世界新聞網／輯
伊利諾州芝加哥市區，積雪覆蓋了單車。(Getty Images)
伊利諾州芝加哥市區，積雪覆蓋了單車。(Getty Images)

連續多天暴風雪美國近四分之三地區都被白雪覆蓋，公路行車困難、湖面結冰。

肯塔基州路易斯維爾，行車過橋，橋面也是稹雪。(路透)
肯塔基州路易斯維爾，行車過橋，橋面也是稹雪。(路透)
德州休士頓一處商家招牌，就是這城市沒錯，暴風雪讓這座城市的居民嚐到停電的無奈。(...
德州休士頓一處商家招牌，就是這城市沒錯，暴風雪讓這座城市的居民嚐到停電的無奈。(美聯社)
密蘇里州聖路易市中心，630呎高的大拱門地標，在雪天中看來格外巨大。(美聯社)
密蘇里州聖路易市中心，630呎高的大拱門地標，在雪天中看來格外巨大。(美聯社)
密西根州北部傑克遜，55號州際公路上，三輛車在公路依著前面車子走過的痕跡慢慢行駛...
密西根州北部傑克遜，55號州際公路上，三輛車在公路依著前面車子走過的痕跡慢慢行駛。 (美聯社)
肯塔基州路易斯維爾，一名駕駛行經州際公路，路旁石牆上積雪變冰柱。(路透)
肯塔基州路易斯維爾，一名駕駛行經州際公路，路旁石牆上積雪變冰柱。(路透)
華盛頓州西雅圖，華大NCAA的美式足球教練Don James 的雕塑彷彿戴了一層...
華盛頓州西雅圖，華大NCAA的美式足球教練Don James 的雕塑彷彿戴了一層雪盔與白圍巾。(美聯社)
俄亥俄州辛辛那提市中心，一棟建物的玻璃窗外佈滿了冰塊。(美聯社)
俄亥俄州辛辛那提市中心，一棟建物的玻璃窗外佈滿了冰塊。(美聯社)
伊利諾州密西根湖，一架無人機拍攝到湖面上的雪和冰。( 歐新社)
伊利諾州密西根湖，一架無人機拍攝到湖面上的雪和冰。( 歐新社)
田納西州納許維爾，因為公路發生車禍，道路暫封閉，許多車子在雪地中等待恢復通行。(...
田納西州納許維爾，因為公路發生車禍，道路暫封閉，許多車子在雪地中等待恢復通行。(Getty Images)

美國 暴風雪

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