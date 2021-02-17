富裕社區偏惠白人加盟主 非裔加盟主控麥當勞種族歧視

俄亥俄州擁有14家麥當勞加盟店的黑人經營者華盛頓指稱，麥當勞剝奪他在富裕社區購買餐館的機會，16日提出民權訴訟。圖為華盛頓在自己經營的麥當勞快餐店拍照。(美聯社)

俄亥俄州擁有14家麥當勞 加盟店的非裔 經營者指稱，麥當勞這家世上屬一屬二的餐飲連鎖業者偏惠白人加盟老板，並剝奪他在富裕社區購買餐館的機會，該業主16日向聯邦法院提出民權訴訟。

提出訴訟的是華盛頓(Herbert Washington)，他曾在1970年代中期為奧克蘭運動家隊(Oakland Athletics)效力兩個賽季；他說，麥當勞種族歧視已導致非裔、白人加盟店銷售額相差70萬元。

華盛頓在記者會上聲稱，40年前他在紐約州購買第一個加盟店以來，一直鬥爭；他曾一度擁有27家店，過去幾年麥當勞強迫他把7家店賣給白人經營者。目前在俄亥俄東北部有12家店、在賓州有2家店；他說，「麥當勞將我視為滅絕目標。」

根據訴訟內容，麥當勞加盟店的非裔經營者數量明顯減少，已從1998年377人減少到目前186人；麥當勞回應，同一時期全美店數從1萬2500家增加到1萬4000家，非裔經營的商店比例基本上沒變。

訴訟提到，麥當勞總是將非裔業主派到艱苦社區的老店經營，導致非裔加盟店業績永遠比不上白人加盟店。

對於華盛頓指控，麥當勞發表聲明否認。該公司表示，華盛頓目前「正面臨業務挑戰」，公司已對其組織進行大量投資 ，也給他很多機會解決問題。

華盛頓說，他一直希望麥當勞改變文化，公平對待黑、白人經營者；麥當勞最近為他每個加盟店提供6元，以縮小銷售落差，但他說，這樣的幫助甚至不夠買一餐，「老實說，他們不想要像我這樣的人。 」

麥當勞聲明，華盛頓目前處境是他多年來管理不善的結果，他的組織未能達到人員、營運、顧客滿意度和再投資方面的許多標準。

去年9月間，麥當勞有50多位前加盟店非裔經營者也發出不平之鳴。