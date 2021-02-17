我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾演染疫者 「小辣椒」葛妮絲派楚自爆新冠確診

屋崙華埠搶案 華人酒莊東主見義勇為開4槍嚇阻

富裕社區偏惠白人加盟主 非裔加盟主控麥當勞種族歧視

編譯周芳苑╱綜合16日電
俄亥俄州擁有14家麥當勞加盟店的黑人經營者華盛頓指稱，麥當勞剝奪他在富裕社區購買餐館的機會，16日提出民權訴訟。圖為華盛頓在自己經營的麥當勞快餐店拍照。(美聯社)
俄亥俄州擁有14家麥當勞加盟店的黑人經營者華盛頓指稱，麥當勞剝奪他在富裕社區購買餐館的機會，16日提出民權訴訟。圖為華盛頓在自己經營的麥當勞快餐店拍照。(美聯社)

俄亥俄州擁有14家麥當勞加盟店的非裔經營者指稱，麥當勞這家世上屬一屬二的餐飲連鎖業者偏惠白人加盟老板，並剝奪他在富裕社區購買餐館的機會，該業主16日向聯邦法院提出民權訴訟。

提出訴訟的是華盛頓(Herbert Washington)，他曾在1970年代中期為奧克蘭運動家隊(Oakland Athletics)效力兩個賽季；他說，麥當勞種族歧視已導致非裔、白人加盟店銷售額相差70萬元。

華盛頓在記者會上聲稱，40年前他在紐約州購買第一個加盟店以來，一直鬥爭；他曾一度擁有27家店，過去幾年麥當勞強迫他把7家店賣給白人經營者。目前在俄亥俄東北部有12家店、在賓州有2家店；他說，「麥當勞將我視為滅絕目標。」

根據訴訟內容，麥當勞加盟店的非裔經營者數量明顯減少，已從1998年377人減少到目前186人；麥當勞回應，同一時期全美店數從1萬2500家增加到1萬4000家，非裔經營的商店比例基本上沒變。

訴訟提到，麥當勞總是將非裔業主派到艱苦社區的老店經營，導致非裔加盟店業績永遠比不上白人加盟店。

對於華盛頓指控，麥當勞發表聲明否認。該公司表示，華盛頓目前「正面臨業務挑戰」，公司已對其組織進行大量投資，也給他很多機會解決問題。

華盛頓說，他一直希望麥當勞改變文化，公平對待黑、白人經營者；麥當勞最近為他每個加盟店提供6元，以縮小銷售落差，但他說，這樣的幫助甚至不夠買一餐，「老實說，他們不想要像我這樣的人。 」

麥當勞聲明，華盛頓目前處境是他多年來管理不善的結果，他的組織未能達到人員、營運、顧客滿意度和再投資方面的許多標準。

去年9月間，麥當勞有50多位前加盟店非裔經營者也發出不平之鳴。

麥當勞 非裔 投資

上一則

麥康諾投書：他要為暴亂負責 川普嗆：你領導黨休想贏

下一則

喬丹捐款1000萬元 幫助北卡家鄉兩診所

延伸閱讀

麥當勞員工爆料洋蔥製作方式 網友：以後不敢吃了

麥當勞員工爆料洋蔥製作方式 網友：以後不敢吃了
大數據報告：華社受疫情衝擊 比全市其他社區嚴重

大數據報告：華社受疫情衝擊 比全市其他社區嚴重
消費模式改變 老華社尋出路

消費模式改變 老華社尋出路
亞裔老人頻遭攻擊 加州300志工發起安心護送行動

亞裔老人頻遭攻擊 加州300志工發起安心護送行動

熱門新聞

接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，迄今至少有36人發展出罕見且威脅生命的免疫性血小板減少症。（美聯社）

疫苗後遺症？36人血小板驟減 邁阿密醫師腦出血死亡

2021-02-09 22:45
麻省理工學院的中國博士生潘勤軒，被警方列為蔣凱文遭槍殺一案的密切關係人。(取自推特)

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

2021-02-12 09:24
聯邦疾病防治中心(CDC)10日發布最新研究指出，戴兩個口罩能更有效的減緩病毒傳播，兩人若都戴兩個口罩，顆粒物阻隔率可達到95%以上。美聯社

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

2021-02-10 17:13
德州周一晚間降到華氏2度，城市被大雪覆蓋。(美聯社)

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

2021-02-15 18:54
聯邦政府並未限定接種疫苗須為美國人，因此吸引不少外國富人湧來美國打疫苗。佛州西棕櫚灘郡因一個叫MorseLife Health System非牟利長照機構因先為富人打疫苗，已被調查。 (美聯社)

「非公民也能打」外國人湧美 搶著打疫苗

2021-02-13 21:46
多項民調顯示贊成二度彈劾前總統川普，並定罪。圖為華府國家草坪前民眾置放標語，要求定罪川普，避免分裂共和黨。(美聯社)

56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論

2021-02-09 21:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感

台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感
美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因

美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因
馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘
周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨
川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍

川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍