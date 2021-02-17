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拒開類鴉片藥物 醫師遭病患暴力威脅

編譯陳韻涵╱綜合16日電
鴉片類藥物問題氾濫，不只危害成癮者的性命，也威脅拒開此類藥物處方箋醫師的人身安全。明尼蘇達州水牛城的阿琳娜診所，日前便遭病患攻擊。(美聯社)
鴉片類藥物問題氾濫，不只危害成癮者的性命，也威脅拒開此類藥物處方箋醫師的人身安全。明尼蘇達州水牛城的阿琳娜診所，日前便遭病患攻擊。(美聯社)

類鴉片藥物問題氾濫，不只危害成癮者的性命，也威脅拒開此類藥物處方箋醫師的人身安全。

伊利諾州一名類鴉片藥物成癮的男子威脅醫師杭特(Terry Hunt)，若不能開立與類鴉片藥物同等效果的處方箋，便要射殺他；另一名病患騷擾杭特的助理，並在醫院裡尋找勸他戒掉濫用藥物成癮的杭特。杭特並未受傷，但飽受驚嚇的他請所屬的醫療機構拒收這兩名病患。

明尼蘇達州67歲男子烏爾里希(Gregory Paul Ulrich)這個月初持槍攻擊水牛城的阿琳娜診所(Allina clinic)，並引爆土製炸彈，造成兩人死亡、四人受傷。烏爾里希的行兇動機是不滿在該診所受到的醫療待遇。

目前已轉調明州羅徹斯特(Rochester)梅奧醫院(Mayo Clinic)的杭特聽聞水牛城一案後，「馬上想到此事與止痛藥有關，我立刻詢問我工作的單位，是否提供任何防護措施。」

烏爾里希向警方供稱，他曾在2018年揚言做出犯下類似的槍擊案，藉此報復在背部手術中「虐待」他的醫療人員。

烏爾里希的前室友表示，他對於醫生拒絕開立止痛藥給他感到沮喪，且他長期服用其他藥物，還有其他精神疾病卻未接受治療。

近幾年，隨著致命類鴉片藥物引發的法律和監管壓力變大，愈來愈多使用者央求醫師開立止痛藥當作替代品，若未達目的則會口頭或使用暴力威脅醫療人員。

儘管部分病患受惠於謹慎地使用類鴉片藥物，但許多病患用其他療法治療會更好，另有一部分的人因此成癮。

賓州州立健康中心醫療主任醫師德隆(Carrie DeLone)說：「這類藥物挾持了他們的腦袋，讓他們看不見問題。」

德隆表示，曾有病患在停車場圍堵醫師，揚言開槍或放火燒房。

該機構的準主席胡頓(W. Michael Hooten)說，近半數參加2019年「美國疼痛醫學會」(American Academy of Pain Medicine)暴力教育論壇的疼痛專家都表示，曾因類鴉片藥物的處置而遭遇威脅。

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