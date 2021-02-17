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醫療收費亂象 同家醫院剖腹產收費差10倍

編譯徐薏茹╱綜合16日電
「華爾街日報」分析在北加州擁有24間醫院的沙特健康醫療中心，發現醫療服務的費用差異非常極端。圖為附屬沙特的一家醫院。(Getty Images)
「華爾街日報」分析在北加州擁有24間醫院的沙特健康醫療中心，發現醫療服務的費用差異非常極端。圖為附屬沙特的一家醫院。(Getty Images)

根據聯邦政府最新頒布的法令，全美幾乎所有醫院都必須公開價格，約6000家醫院紛紛公布他們與保險公司協商的秘密費率，當中的數據顯示即使是在同一間醫院進行同一個手術，收費標準仍有很大差距。

約翰霍普金斯大學的健康經濟學者安德森(Gerard Anderson)說：「這些價格差異是醫療保健服務及醫院獨特的現象。」聯邦數據顯示過去十年到2019年，美國的私人醫療保險開支增加了50%。

「華爾街日報」分析在北加州擁有24間醫院的沙特健康醫療中心(Sutter Health)，發現醫療服務的費用差異極大。沙特位於加州莫德斯托的一間醫院公布，根據不同保險計畫，一個心臟手術的收費範圍從近9萬元到50多萬元不等。在沙特加州太平洋醫療中心，剖腹生產的費用從6000多元到6萬多元不等。

沙特表示實際的價格因人而異，許多沒有保險的病人可獲得慈善醫療保健，不需支付費用。沙特財務長表示：「我們真誠地和每個醫療保健公司或付款人協商，最終目標是提供病人有品質、可負擔的照護。」

其他醫院也有類似的情況，私人保險公司支付的價格常常遠高於政府的醫療保險計畫支付給醫院的價格。

一般來說，保險公司若能引導更多病人到醫院，就能贏得更好的費率。市場占有率較高的保險公司一般能達成更優惠的價格，也可能透過將病人導往特定的醫院體系來降低價格。

而對醫院來說，制定價格與實際的成本或服務的價值並沒有太大的關係，醫院是根據自己的總體利潤目標及市場價格來定價，醫院經常在不知道手術成本的情況下運作。

然而價格高昂並不一定保證有高品質，許多研究發現收取高額費用的醫院品質並沒有好壞之分。

短期來看，新的政策對於消費者的影響有限，有保險的人可能仍需要向保險公司確認他們可能欠下的費用，但預計保險公司及醫院將密切關注，包含雇主也能以新公布的數據為依據來選擇醫院，以此和保險公司協商。

醫療保險 加州 美國

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