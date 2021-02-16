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懷州2年前種族示威後 首位非裔任郡警長

記者張聲肇╱綜合報導
懷俄明州阿爾巴尼郡居民兩年來力促警政改革，終於出現首位非裔警長艾波漢斯。(美聯社)
懷俄明州阿爾巴尼郡居民兩年來力促警政改革，終於出現首位非裔警長艾波漢斯。(美聯社)

兩年前，非裔拉米瑞茲(Robbie Ramirez)在紅綠燈前被警察射殺死亡，引發示威浪潮後，懷俄明州民主黨地盤阿爾巴尼郡的居民力促警政改革，經過兩年的努力，他們終於得到多年來首位非裔警長。

懷俄明執法學院畢業的艾波漢斯(Aaron Appelhans)就是警政改革派推舉出來取代告老還鄉的歐馬利(Dave O'Malley)的人選。

該州眾議員普羅文薩(Karlee Provenza，民主黨)說：「讓我們把憤怒與痛苦化為社區進步的動力吧。」

39歲的艾波漢斯成長於種族主義濃重的丹佛，家人親戚不乏在警政界服務的人，從小看慣了非裔力爭平等待遇的過程。

去年12月起，他被提名為阿爾巴尼郡警長，該郡面積有羅島州的三倍大，3萬9000居民當中，非裔僅650人。郡政府位於懷俄明大學所在的拉勒米(Laramie)，是自由派色彩濃重的城市，卻也是1998年同性戀大學生謝帕德(Matthew Shepard)遭殺害之地。

事隔20年後的拉米瑞茲遭殺害事件，雖不如當年謝帕德遇害事件轟動，難免又引發一陣熱切的檢討。

殺害拉米瑞茲的副警長柯林(Derek Colling)是來自拉勒米，高中時代就認識拉米瑞茲，之前在拉斯維加斯當警察時，因殺死兩人遭開除。拉米瑞茲家人控告柯林細故殺人，並指控前警長歐馬利，明知柯林無法控制自己的脾氣，卻因認識柯父才雇用他。法院陪審團拒絕起訴柯林。

艾波漢斯不願評論已進入司法程序的案子，但希望在地方社團合作之下，兩造的衝突可以降低，「我們是正正當當的國家公務員，職責是維持和平與秩序，希望執法同仁認清這點，專注做到這點。」

普羅文薩推舉艾波漢斯時說，艾波漢斯在懷俄明大學警局擔任局長時，大幅降低性侵犯罪的成績，看好他成長與改變當地治安的前景。

非裔 警察 民主黨

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