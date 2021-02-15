帕克蘭校園槍案3周年 拜登籲國會立法限槍

佛羅里達州帕克蘭高中校園槍擊案14日滿三周年。圖為當年事發後民眾在校園追悼受害人。(美聯社)

佛羅里達州帕克蘭(Parkland)高中校園槍擊 案在14日滿三周年，包括拜登 總統在內，許多人一同在這天哀悼在這場悲劇裡失去的17條生命。

拜登在聲明中表示：「在幾秒鐘內，十幾個家庭的生活，以及一個美國社區的生活永遠地改變了。」拜登也利用這個場合呼籲國會加強管制槍枝法律，包含要求對所有槍枝販售做背景確認以及禁止攻擊型武器。

佛羅里達州帕克蘭高中校園槍擊案14日滿三周年。圖為當年發生槍擊後，學生撤離校園。(美聯社)

佛州 降半旗哀悼

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)下令全州從日出到日落期間降半旗哀悼，佛州民眾在14日下午3時為槍擊案受害者默哀。

2018年2月14日曾在馬喬瑞史東曼道格拉斯高中就讀的學生克魯茲(Nikolas Cruz)持AR-15半自動步槍闖入校園、大開殺戒，造成17人死亡、17人受傷，兇嫌至今仍在等待審判。

槍擊慘案後，某些校園安全措施也開始加強，包含在全州各校安裝警報系統，以及加強預防暴力發生的計畫。

帕克蘭市的家長對於槍枝管制法則意見分歧，受害學生阿萊娜(Alaina)的父親14日在推特上發文:「總統先生，謝謝你紀念我們三年前失去的摯愛，阿萊娜熱愛這個國家及它保障的自由，常理告訴我們紀念她的生命不需要侵害守法公民的權利。」

阿萊娜的父親在訪問中也談到總統的提案並不會防止更多的悲劇發生，他說：「著重在武器是錯的。」他表示遇襲的學校應是最能預防槍擊案發生的校園，很顯然兇手原本就有意攻擊學校。

佛羅里達州帕克蘭高中校園槍擊案14日滿三周年。圖為當年發生槍擊後，在校園外等候學生消息的家長擁抱痛哭。(美聯社)

但批評人士則認為槍枝太容易取得，必須要有更多作為預防潛在的兇手獲得攻擊型槍枝。

美國的校園槍擊案頻傳，包括2007年維吉尼亞理工大學校園槍擊案、2012年康乃狄克州新鎮(Newtown)珊迪虎克(Sandy Hook)小學槍擊案；在帕克蘭校園槍擊案前，就有不少悲劇在佛州上演，例如2016 年的奧蘭多夜店槍擊案。

然而這些慘案仍未促成全面的槍枝管制法，槍枝管制屢遭共和黨籍議員及擁護憲法第二修正案的盟友阻礙，儘管目前民主黨控制白宮及參、眾兩院，是否能促成槍枝管制立法，仍有待觀察。