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白宮與控槍團體線上會談 允兌現管控槍枝政策

記者胡玉立／綜合報導

拜登新政府未來的槍枝政策備受關注。面對這項民主黨長期以來的關鍵挑戰，白宮已開始與倡議槍枝管制人士接觸，準備兌現拜登總統競選時開出的選舉支票。

總統國內政策顧問萊斯(Susan Rice)和白宮公共參與總監李奇蒙(Cedric Richmond)上周曾與控槍組織人士線上會面時，強調他們會採取「合理步驟」。白宮官員指出，政府「聽取在槍擊案中失去親人的家屬意見及他們為紀念亡者不斷付出的努力」。

控槍組織人士在會中持續要求政府進行擴大背景調查等立法，希望拜登任命一位負責監督槍枝政策的資深助理，同時嚴格執行現有規範。倡議控槍人士也指出，疫情當頭，他們理解槍枝政策不在新政府首輪行政命令之列，但白宮肯在此時與他們接觸，讓他們深感鼓舞。

在帕克蘭高中槍擊事件後，前總統川普曾表示將與擁槍遊說團體對抗，但後來他放棄廣泛改革，只是有限度成立一個聯邦委員會研究校園安全。川普任職期間一直與美國步槍協會(NRA)保持密切關係。

拜登在大選期間提出全面規畫：打算立法再次禁止攻擊性武器、立法進行背景調查，並提供更多資源來執行現行法律。競選期間，拜登前往密西根州一家自動裝配工廠時，曾有過一場涉及憲法第二次修正案的激烈辯論，他說自己並不是要禁止槍枝。

白宮發言人格溫(Michael Gwin)表示，「總統在競選期間制定了一個雄心勃勃的計畫，要採取進一步措施確保社區安全，他至今仍致力此目標」。

倡議擁槍權團體批評拜登的計畫。反對擴大背景調查及其他控槍措施的美國步槍協會發言人亨特(Amy Hunter)表示，拜登「可能成為美國歷史上最反槍的總統」。

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