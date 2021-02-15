歐記健保網站 15日起開放3個月登記

「可負擔健保法」網站HealthCare.gov自15日起將暫時開放三個月，接受民眾辦理登記。(美聯社)

俗稱「歐記健保 」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)網站HealthCare.gov，15日將暫時開放三個月，接受民眾辦理登記。就在同一時間，民主黨籍國會議員也將推法案，對參加「歐記健保」的民眾增加保費補助。

拜登 總統今年1月28日簽署行政命令，暫時開放「歐記健保」網站從2月15日至5月15日之間，接受沒有醫療保險 的民眾申請加入這項聯邦健保計畫。HealthCare.gov通常每年只有六周時間接受民眾登記參加，前總統川普政府在疫情期間並不同意暫時開放民眾辦理申請。

據無黨派組織國會預算處(Congressional Budget Office)統計，今年美國約有3300萬民眾沒有醫療保險。

美聯社報導，疫情期間暫時開放「歐記健保」網站的措施，是拜登政府上台初期的牛刀小試之舉，用以評估是否能以「可負擔健保法」做為擴大推動全民健保的跳板。

就在同一時間，眾院民主黨團在最新一輪疫情紓困法案中，則對民眾參加歐記健保提供大方的短期保費補助。

非黨派組織「羅伯特‧伍德‧詹森基金」(Robert Wood Johnson Foundation)資深政治顧問凱薩琳‧漢普斯德(Katherine Hempstead)分析，這是「象徵意義非常重大的第一步」，因為拜登政府不但只是暫時開放網站接受民眾登記參加歐記健保，還表示願意幫忙讓民眾能負擔得起保費。