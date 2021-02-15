我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州抗疫當務之急 快速揪出變種病毒

共和黨制約拜登 主攻對中國「太軟弱」

歐記健保網站 15日起開放3個月登記

記者顏伶如／綜合報導
「可負擔健保法」網站HealthCare.gov自15日起將暫時開放三個月，接受民眾辦理登記。(美聯社)
「可負擔健保法」網站HealthCare.gov自15日起將暫時開放三個月，接受民眾辦理登記。(美聯社)

俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)網站HealthCare.gov，15日將暫時開放三個月，接受民眾辦理登記。就在同一時間，民主黨籍國會議員也將推法案，對參加「歐記健保」的民眾增加保費補助。

拜登總統今年1月28日簽署行政命令，暫時開放「歐記健保」網站從2月15日至5月15日之間，接受沒有醫療保險的民眾申請加入這項聯邦健保計畫。HealthCare.gov通常每年只有六周時間接受民眾登記參加，前總統川普政府在疫情期間並不同意暫時開放民眾辦理申請。

據無黨派組織國會預算處(Congressional Budget Office)統計，今年美國約有3300萬民眾沒有醫療保險。

美聯社報導，疫情期間暫時開放「歐記健保」網站的措施，是拜登政府上台初期的牛刀小試之舉，用以評估是否能以「可負擔健保法」做為擴大推動全民健保的跳板。

就在同一時間，眾院民主黨團在最新一輪疫情紓困法案中，則對民眾參加歐記健保提供大方的短期保費補助。

非黨派組織「羅伯特‧伍德‧詹森基金」(Robert Wood Johnson Foundation)資深政治顧問凱薩琳‧漢普斯德(Katherine Hempstead)分析，這是「象徵意義非常重大的第一步」，因為拜登政府不但只是暫時開放網站接受民眾登記參加歐記健保，還表示願意幫忙讓民眾能負擔得起保費。

歐記健保 醫療保險 拜登

上一則

白宮與控槍團體線上會談 允兌現管控槍枝政策

下一則

帕克蘭校園槍案3周年 拜登籲國會立法限槍

延伸閱讀

共和黨制約拜登 主攻對中國「太軟弱」

共和黨制約拜登 主攻對中國「太軟弱」
批蘇貞昌仍用「武漢肺炎」 趙少康：兩岸怎對話

批蘇貞昌仍用「武漢肺炎」 趙少康：兩岸怎對話
歐記健保網站 15日起開放3個月登記

歐記健保網站 15日起開放3個月登記
搭國內線航班 CDC：毋須檢測新冠

搭國內線航班 CDC：毋須檢測新冠

熱門新聞

接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，迄今至少有36人發展出罕見且威脅生命的免疫性血小板減少症。（美聯社）

疫苗後遺症？36人血小板驟減 邁阿密醫師腦出血死亡

2021-02-09 22:45
紐約市傳出一名七旬市民在賈維茲中心接種新冠疫苗後死亡，衛生當局正在調查中。(美聯社)

打完疫苗25分鐘…紐約七旬翁昏迷倒地 送醫不治

2021-02-08 22:28
麻省理工學院的中國博士生潘勤軒，被警方列為蔣凱文遭槍殺一案的密切關係人。(取自推特)

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

2021-02-12 09:24
西雅圖，民眾排隊接種新冠疫苗。(美聯社)

快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些

2021-02-10 12:35
聯邦疾病防治中心(CDC)10日發布最新研究指出，戴兩個口罩能更有效的減緩病毒傳播，兩人若都戴兩個口罩，顆粒物阻隔率可達到95%以上。美聯社

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

2021-02-10 17:13
共和黨籍德州聯邦眾議員萊特(Ron Wright)感染新型冠狀病毒之後住院，7日宣告不治，享壽67歲。(美聯社)

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

2021-02-08 12:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡
CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重
中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起
世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株

世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株
「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪