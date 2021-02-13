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報稅季開始 退稅最快3月首周可拿到

記者顏伶如／綜合報導
今年報稅季12日揭開序幕，估計會有退稅的民眾若早申報，最快3月第一周就會拿到聯邦退稅。(美聯社)
今年報稅季12日揭開序幕，估計會有退稅的民眾若早申報，最快3月第一周就會拿到聯邦退稅。(美聯社)

報稅季節12日開始，國稅局(IRS)指出，已經知道可以拿到退稅的納稅人，如果12日當天採電子報稅，並且選擇讓退稅直接匯入戶頭，在沒有待解決稅務爭議的情況下，最快可於3月第一周拿到退稅。

根據統計，全美納稅人每年申報聯邦所得稅之後，通常約有75%可以領到退稅；國稅局資料顯示，去年有77%納稅人收到退稅，平均退稅金額為2549元。

有線電視新聞網(CNN)報導，有退稅可拿的納稅人，通常在報稅季節初期就會報稅，今年報稅季節已於12日開跑。國稅局寄發退稅的作業頗為迅速，收到民眾報稅表格之後，大致上在21天之內就寄發退稅，採用電子報稅並讓退稅直接匯入銀行戶頭的納稅人，則是可以最快收到退稅的。

國稅局薪資暨投資局(Wage and Investment Division)局長柯爾賓(Ken Corbin)指出，如果沒有稅務有待解決，納稅人12日當天採用電子報稅，並選擇讓退稅直接匯入戶頭，最快3月首周就可收到退稅。

報導指出，疫情期間聯邦政府紓困方案當中新增多項減稅(tax breaks)規定，許多納稅人申報2020年聯邦所得稅時，可能發現可以領到的退稅金額，比預期中的數目來得高。納稅人也可要求國稅局將退稅款項分開，分別存進不同的銀行戶頭。

納稅人如果要查看退稅發放進度，可以在國稅局官網的「我的退稅在哪裡？」(Where's My Refund?)專區查詢。國稅局表示，專區訊息通常每日午夜更新，網址：https://www.irs.gov/refunds。

退稅 報稅 國稅局

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