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公路結冰 德州逾130車連環撞 6死多傷 車禍綿延1.5哩

加州新冠死亡人數超越紐約 4萬5639人 疫情最嚴峻

德州州際公路結冰 逾130車連環撞至少6死

記者胡玉立╱綜合報導
德州福和市35號州際公路11日清晨6時許發生重大連環車禍。由於夜間凍雨導致路面結冰濕滑，130多輛汽車及連結大卡車相互追撞，至少有六人死亡。(美聯社)
德州福和市35號州際公路11日清晨6時許發生重大連環車禍。由於夜間凍雨導致路面結冰濕滑，130多輛汽車及連結大卡車相互追撞，至少有六人死亡。(美聯社)

德州福和市(Fort Worth)35號州際公路11日清晨6時許發生重大連環車禍。由於夜間凍雨導致路面結冰濕滑、駕駛條件惡劣，130多輛汽車及連結大卡車相互追撞，傷亡慘重；數十名傷者一度受困在堆疊擠壓的車陣中，車禍現場綿延1.5哩，至少有六人死亡。

根據當地電視台播出的車禍現場空拍畫面，連環大車禍慘不忍睹，不少車輛在打轉追撞後堆疊在一起，多輛連結大卡車將小型汽車擠壓到不成形。

福和市警局及消防局表示，130多輛汽車捲入這場「因天氣造成的重大事故」。

消防局發言人德里瓦達爾(Mike Drivdahl)表示，當局須使用拖車將擠壓成堆的車輛分開來，他們一輛、一輛地逐步處理，以確保不遺漏汽車殘骸裡的每一位駕駛和乘客。

德里瓦達爾說：「這是一起非常重大的事故，我們從頭到尾、從尾到頭地查看，以確保每名駕駛、每個乘客都被照顧到。」

緊急救援服務機構MedStar Mobile Healthcare發言人扎瓦德斯基(Matt Zavadsky)表示，有36人被救護車送往醫院，部分傷者傷勢嚴重，共有65人到醫院就醫。他說：「我從沒看過這樣的事。我們曾針對這種情況接受培訓，但怎麼也沒想到狀況會真的發生。」

扎瓦德斯基還提到，車禍現場又冰又滑，連救援人員都不斷滑倒。他們拿出救護車裡預備的沙鹽綜合物撒在現場止滑，其中一輛救護車一度被撞，所幸只有輕微損傷，工作人員平安無事。

警方指出，車禍發生後，已關閉35號州際公路所有北行車道。當局並在推特發文敦促其他車輛改用「替代路線」。警方也特別設立接送地點，協助家屬見到和接送捲入車禍的駕駛及乘客。

車禍發生前，國家氣象局預報11日上午溫度約在華氏20度以上，且對達拉斯-福和地區發布冬季天氣警告；預測中午前會有中等或強烈凍雨和雨雪，累積可達四分之一吋。氣象局並呼籲出門者留意危險旅行狀況，警告會有結冰區塊且視線不良。

附近的阿靈頓警察局則指出，當局至少獲報處理23起撞車事件，警方還協助了五名駕駛，他們或因汽車拋錨或打轉後無法再開車。阿靈頓警察局長瓊斯(Al Jones)說，自10日晚上至今，該局至少處理82起車禍。

圖為德州福和市車禍現場空拍圖。(美聯社)
圖為德州福和市車禍現場空拍圖。(美聯社)
圖為其中一處車禍現場，多輛貨櫃車撞成一堆。(美聯社)
圖為其中一處車禍現場，多輛貨櫃車撞成一堆。(美聯社)

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