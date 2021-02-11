「好色客」雜誌創辦人 情色大亨佛林特辭世

以「好色客」雜誌締造出成人娛樂事業王國的「情色大亨」佛林特，10日因心臟衰竭病逝，得年78歲。圖為他2008年3月接受美聯社訪問。(美聯社)

靠著「好色客」(Hustler)雜誌闖出一片天，進而締造成人娛樂事業王國的「情色大亨」佛林特(Larry Flynt)，10日早晨因心臟衰竭於洛杉磯家中辭世，得年78歲。

1978年，佛林特在喬治亞州法院外遭白人至上 主義者、連續殺人犯法蘭克林(Joseph Paul Franklin)開槍襲擊，佛林特脊椎受傷，變成永久癱瘓，終生須坐輪椅。法蘭克林行凶動機則是不滿「好色客」雜誌刊登跨種族人士的情色圖片。

出生於肯塔基州的佛林特自稱為「情色小販」，初期在中西部經營多家脫衣舞俱樂部，後來慢慢壯大成為規模以百萬元計算的「好色客」王國。佛林特熱切支持保障個人自由，曾因為憲法第一修正案的言論自由捲入官司，訴訟一路打到最高法院，1988年判決結果成為重要判例，法院裁定公眾人物不得以誹謗名義向媒體索償。

佛林特的傳奇人生後來被哥倫比亞電影 公司( Columbia Pictures)翻拍成1996年上映的傳記電影「情色風暴1997」(The People vs Larry Flynt)，描述佛林特的發跡過程，以及與宗教團體、執法機關多次引發衝突的爭議。伍迪哈里遜(Woody Harrelson)在片中飾演佛林特，獲得第69屆奧斯卡金像獎、第54屆金球獎提名。

佛林特一生中共梅開五度，育有五名子女。他的女兒莉莎‧佛林特-福加特(Lisa Flynt-Fugate)2014年在俄亥俄州 中一場車禍中喪生，年僅47歲。

1998年，佛林特與第五任妻子伊莉莎白‧佛林特-貝洛斯(Elizabeth Berrios)結婚。貝洛斯原本是佛林特的私人護士。

「好色客」品牌是全球規模最大的成人娛樂事件；「好色客」雜誌1974年7月推出創刊號，後來佛林特成立了個人出版社，除發行「好色客」雜誌外，還推出「好色客」有線電視頻道、「赤裸合法」成人雜誌以及成人錄影帶。