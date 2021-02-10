第一夫人力推 貧困子弟免費念社區大學

第一夫人吉兒‧拜登9日表示，受病疫衝擊而經濟困頓家庭的子弟，應該免費念社區大學或接受各種職業訓練。圖為拜登夫人帶餅乾探視駐守國會大廈的國民兵。(美聯社)

第一夫人吉兒‧拜登 9日表示，受病疫衝擊而經濟困頓家庭的子弟，應該免費念社區大學或接受各種職業訓練。

她說，教育 是拜登政府重振美國 經濟的重要一環。

長期擔任社區大學教授的拜登夫人，對社區大學董監事協會及美國社區大學協會聯合主辦的網路立法高峰會發表錄影演說時表示，許多家庭的經濟因病疫而陷入困境，這些正在掙扎的人，需要接受教育或訓練。

拜登夫人說：「我們必須把這點做好。現在就做。因此，我們將確保，人人都能上社區大學，或接受職業訓練。」

她雖然沒有更進一步細述「如何做到」，但大家都知道，拜登在競選時，曾保證念兩年社區大學或接受職業訓練而「不負債」(不用助學貸款)。

類似的倡議，過去已有不少人提出。例如，2015年，歐巴馬總統和拜登副總統就提議，讓美國人民免費讀兩年社區大學，但這項美意卻未受國會青睞。

拜登夫人暗示，她先生執政期間，將設法實現同樣的教育理念。她說，「我們將設法讓學生都獲得支助，能夠跑完終點線。我們將投資各項計畫，讓我們的勞工勝任未來職場的工作。」

根據美國社區大學協會估計，2019-2020學年度，社區大學平均學雜費為3730元，州立大學對本州學生和四年制大學平均學雜費則為1萬零440元。

拜登夫人目前仍在教書。她是史上第一位從事有薪工作的第一夫人，雖然目前因病疫關係，只能網路遠距教學。她向來喜歡說，社區大學不再是美國「最不為人知的秘密。」

她說，兩年制社區大學是美國繁榮「最有力的引擎。」

她希望白宮將來有機會舉辦社區大學高峰會，但沒說何時舉行，她的助理也未立即回覆媒體有關詢問。她在歐巴馬當總統，她先生當副總統期間，曾參與籌劃一場白宮社區大學峰會。