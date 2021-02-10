我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2719萬 逾46.8萬死

耶魯華生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

第一夫人力推 貧困子弟免費念社區大學

記者張聲肇╱綜合報導
第一夫人吉兒‧拜登9日表示，受病疫衝擊而經濟困頓家庭的子弟，應該免費念社區大學或接受各種職業訓練。圖為拜登夫人帶餅乾探視駐守國會大廈的國民兵。(美聯社)
第一夫人吉兒‧拜登9日表示，受病疫衝擊而經濟困頓家庭的子弟，應該免費念社區大學或接受各種職業訓練。圖為拜登夫人帶餅乾探視駐守國會大廈的國民兵。(美聯社)

第一夫人吉兒‧拜登9日表示，受病疫衝擊而經濟困頓家庭的子弟，應該免費念社區大學或接受各種職業訓練。

她說，教育是拜登政府重振美國經濟的重要一環。

長期擔任社區大學教授的拜登夫人，對社區大學董監事協會及美國社區大學協會聯合主辦的網路立法高峰會發表錄影演說時表示，許多家庭的經濟因病疫而陷入困境，這些正在掙扎的人，需要接受教育或訓練。

拜登夫人說：「我們必須把這點做好。現在就做。因此，我們將確保，人人都能上社區大學，或接受職業訓練。」

她雖然沒有更進一步細述「如何做到」，但大家都知道，拜登在競選時，曾保證念兩年社區大學或接受職業訓練而「不負債」(不用助學貸款)。

類似的倡議，過去已有不少人提出。例如，2015年，歐巴馬總統和拜登副總統就提議，讓美國人民免費讀兩年社區大學，但這項美意卻未受國會青睞。

拜登夫人暗示，她先生執政期間，將設法實現同樣的教育理念。她說，「我們將設法讓學生都獲得支助，能夠跑完終點線。我們將投資各項計畫，讓我們的勞工勝任未來職場的工作。」

根據美國社區大學協會估計，2019-2020學年度，社區大學平均學雜費為3730元，州立大學對本州學生和四年制大學平均學雜費則為1萬零440元。

拜登夫人目前仍在教書。她是史上第一位從事有薪工作的第一夫人，雖然目前因病疫關係，只能網路遠距教學。她向來喜歡說，社區大學不再是美國「最不為人知的秘密。」

她說，兩年制社區大學是美國繁榮「最有力的引擎。」

她希望白宮將來有機會舉辦社區大學高峰會，但沒說何時舉行，她的助理也未立即回覆媒體有關詢問。她在歐巴馬當總統，她先生當副總統期間，曾參與籌劃一場白宮社區大學峰會。

拜登 美國 教育

上一則

布萊恩墜機調查出爐 飛行員霧中迷失方向

下一則

聯準銀行調查 ：900萬家小企業若無進一步紓困 恐年內倒閉

延伸閱讀

川粉包圍拜登宣傳車 恐成彈劾案證據

川粉包圍拜登宣傳車 恐成彈劾案證據
「遇到壓力不屈服 得到支持不冒進」蔡英文春節送暖 但未讓步

「遇到壓力不屈服 得到支持不冒進」蔡英文春節送暖 但未讓步

參議院啟動彈劾川普程序 拜登專注紓困不看轉播

參議院啟動彈劾川普程序 拜登專注紓困不看轉播
NBA／總統換拜登 白宮邀湖人造訪 詹皇超期待

NBA／總統換拜登 白宮邀湖人造訪 詹皇超期待

熱門新聞

數千萬美國民眾將可領到第三輪紓困支票。（Getty Images）

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

2021-02-05 21:36
接種疫苗後，新冠檢測仍呈陽性反應，顯示疫苗防護並非全面或立即奏效。圖為加州一醫生為民眾注射莫德納疫苗。(路透)

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

2021-02-03 22:20
陳智博的家人表示，他一直對自己的身分有明確認識，也對多元文化非常包容。（陳智博家人提供）

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

2021-02-06 17:20
圖為共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)提案禁止無證移民領取紓困支票。美聯社

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

2021-02-05 12:22
前副總統潘斯卸任離開白宮後，已在離華府不遠的維吉尼亞州北部阿靈頓設立辦公室。圖為潘斯偕夫人日前回到印州家鄉哥論布後發表談話。(美聯社)

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

2021-02-03 22:50
圖為案發後，大批執法人員封鎖現場。(美聯社)

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

2021-02-02 19:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌
誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」
世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒
彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲
56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論

56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論