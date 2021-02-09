民調：美式民主制度 僅16%樂觀 45%認為運作不當

美聯社與NORC公共事務研究中心合作民調發現，僅16%美國人為他們的民主制度運作得當，認為運作不當的高達45%，38%認為「尚可」。圖為白宮。(美聯社)

美聯社與NORC公共事務研究中心合作民調發現，僅16%國人認為他們的民主制度運作得當，認為運作不當的高達45%，另38%認為尚可。

美聯社認為，民眾對自己國家的民主制度頗顯悲觀的主要原因是，民主的核心價值如自由與公正選舉以及和平轉移政權，在川普 慫恿及無據指控下，不但橫遭打擊，連「民主模範」的美譽也受損。

佛州傾向共和黨 但不選川普的55歲選民麻瑟(Curtis Musser)說，川普動輒批評媒體「假新聞」、贏不了的州選票「作弊，被偷走」，這種不服美國選制的心態，選前已再明顯不過，選後更江河日下。買川普帳的，當然以共和黨選民為主。

去年10月，共和黨人還有68%認為美國的民主制度還可以，今年1月，該比率驟降到36%。民主黨人剛好相反：選前僅37%認為運作得還不錯，選後暴增為70%。

全美約三分之二民眾認為拜登 是合法選出的總統，共和黨人只有三分之一同意。國會裡面，眾院多達140多名共和黨眾議員拒絕承認拜登勝選，可見極右派挾持共和黨嚴重。

全國受調民眾，70%相信拜登「至少還算尊重民主體制」，但這「共識」，從黨派立場分析，即顯現美國政治分裂嚴重，93%民主黨人認為拜登尊重民主體制，同樣想法的共和黨人，只有27%。

多數民眾雖然對自己國家的民主不甚樂觀，對維持這個體制，尤其是維持「民主選舉出來的政府」體制，共識還是很高，80%認為用民主方法選舉自己的統治者「極端重要。」

民眾對其他重要民主機制的共識也很高，例如認為司法公正、法治極端重要的比率高達88%，也有85%認為憲法賦予的個人民權及自由，神聖不可侵犯。

經過史上最分裂的選戰下來，49%受調民眾認為，如今國家走向正軌，高於12月(37%)、10月(25%)和最悲觀的夏天(20%)的時候。