我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

民調：美式民主制度 僅16%樂觀 45%認為運作不當

記者張聲肇╱綜合報導
美聯社與NORC公共事務研究中心合作民調發現，僅16%美國人為他們的民主制度運作得當，認為運作不當的高達45%，38%認為「尚可」。圖為白宮。(美聯社)
美聯社與NORC公共事務研究中心合作民調發現，僅16%美國人為他們的民主制度運作得當，認為運作不當的高達45%，38%認為「尚可」。圖為白宮。(美聯社)

美聯社與NORC公共事務研究中心合作民調發現，僅16%國人認為他們的民主制度運作得當，認為運作不當的高達45%，另38%認為尚可。

美聯社認為，民眾對自己國家的民主制度頗顯悲觀的主要原因是，民主的核心價值如自由與公正選舉以及和平轉移政權，在川普慫恿及無據指控下，不但橫遭打擊，連「民主模範」的美譽也受損。

佛州傾向共和黨但不選川普的55歲選民麻瑟(Curtis Musser)說，川普動輒批評媒體「假新聞」、贏不了的州選票「作弊，被偷走」，這種不服美國選制的心態，選前已再明顯不過，選後更江河日下。買川普帳的，當然以共和黨選民為主。

去年10月，共和黨人還有68%認為美國的民主制度還可以，今年1月，該比率驟降到36%。民主黨人剛好相反：選前僅37%認為運作得還不錯，選後暴增為70%。

全美約三分之二民眾認為拜登是合法選出的總統，共和黨人只有三分之一同意。國會裡面，眾院多達140多名共和黨眾議員拒絕承認拜登勝選，可見極右派挾持共和黨嚴重。

全國受調民眾，70%相信拜登「至少還算尊重民主體制」，但這「共識」，從黨派立場分析，即顯現美國政治分裂嚴重，93%民主黨人認為拜登尊重民主體制，同樣想法的共和黨人，只有27%。

多數民眾雖然對自己國家的民主不甚樂觀，對維持這個體制，尤其是維持「民主選舉出來的政府」體制，共識還是很高，80%認為用民主方法選舉自己的統治者「極端重要。」

民眾對其他重要民主機制的共識也很高，例如認為司法公正、法治極端重要的比率高達88%，也有85%認為憲法賦予的個人民權及自由，神聖不可侵犯。

經過史上最分裂的選戰下來，49%受調民眾認為，如今國家走向正軌，高於12月(37%)、10月(25%)和最悲觀的夏天(20%)的時候。

共和黨 拜登 川普

上一則

布萊恩墜機意外 歷經一年調查 可能原因為…

下一則

前選舉顧問：川普卸任後很輕鬆，很高興不再使用推特

延伸閱讀

評川普抗疫 拜登：比想像更糟

評川普抗疫 拜登：比想像更糟
美國是否派隊參加東奧 拜登：仍待觀察

美國是否派隊參加東奧 拜登：仍待觀察
拜登新冠紓困計畫有望通過 美股三大指數早盤創新高

拜登新冠紓困計畫有望通過 美股三大指數早盤創新高
次子杭特出書談戒毒心路歷程 拜登：為他驕傲，我兒回來了

次子杭特出書談戒毒心路歷程 拜登：為他驕傲，我兒回來了

熱門新聞

數千萬美國民眾將可領到第三輪紓困支票。（Getty Images）

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

2021-02-05 21:36
接種疫苗後，新冠檢測仍呈陽性反應，顯示疫苗防護並非全面或立即奏效。圖為加州一醫生為民眾注射莫德納疫苗。(路透)

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

2021-02-03 22:20
陳智博的家人表示，他一直對自己的身分有明確認識，也對多元文化非常包容。（陳智博家人提供）

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

2021-02-06 17:20
圖為共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)提案禁止無證移民領取紓困支票。美聯社

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

2021-02-05 12:22
前副總統潘斯卸任離開白宮後，已在離華府不遠的維吉尼亞州北部阿靈頓設立辦公室。圖為潘斯偕夫人日前回到印州家鄉哥論布後發表談話。(美聯社)

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

2021-02-03 22:50
圖為案發後，大批執法人員封鎖現場。(美聯社)

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

2021-02-02 19:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國