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布萊恩墜機意外 歷經一年調查 可能原因為…

編譯林梅婕╱綜合8日電
洛杉磯湖人職業籃球隊巨星柯比‧布萊恩去年1月26日與13歲女兒吉安娜搭乘直升機不幸墜機罹難，當局經過一年的調查釐清可能原因，將於9日公布調查報告。(美聯社)
洛杉磯湖人職業籃球隊巨星柯比‧布萊恩去年1月26日與13歲女兒吉安娜搭乘直升機不幸墜機罹難，當局經過一年的調查釐清可能原因，將於9日公布調查報告。(美聯社)

洛杉磯湖人職業籃球隊巨星柯比‧布萊恩(Kobe Bryant)去年1月26日搭乘直升機不幸發生墜機意外罹難，有關單位經過一年的調查釐清可能造成事故的原因，預計9日公布調查報告。

巨星殞落引起外界對飛安的高度關注，聯邦及州政府也面臨諸多訴訟，被要求盡速立法修正；布萊恩的遺孀凡妮莎(Vanessa Bryant)責怪機師佐巴陽(Ara Zobayan)，並對他和直升機公司提告，但其他罹難家屬並未責怪機師，僅向直升機公司提告。

佐巴陽的兄弟則指布萊恩明知飛行的風險，而直升機公司卻將一切責任歸咎於航管員，並稱當天天候不佳是上帝指示。

事發當天布萊恩與年僅13歲的二女兒吉安娜(Gianna)，以及其他六名乘客從加州橙郡(Orange County)飛往范杜拉郡(Ventura County)參加曼巴體育學院(Mamba Sports Academy)的比賽，卻在飛行途中經過聖費南多谷(San Fernando Valley)時遭逢大霧。

佐巴陽駕駛Sikorsky S76型直升機，試圖穿越濃霧因此向上急劇攀升，卻在接近突破雲層的地方時直升機突然傾斜失衡，隨後墜入卡拉巴薩斯(Calabasas)山丘；國家運輸安全委員會(NTSB)表示，調查結果並沒有發現任何機械故障，認定全案屬於意外。

然而，針對如何在未來預防類似事件的發生，NTSB只能提出不具法律約束力的建議，因該部門屬於獨立聯邦調查機構，並沒有實質執法權。

該委員會提的其中一項建議，就是要求直升機加裝地形偵測及警報系統(TAWS)；國會議員也為此贊助「布萊恩與吉安娜直升機飛安條款」(Kobe Bryant and Gianna Bryant Helicopter Safety Act)，要求所有乘載六人及以上的直升機都應加裝TAWS系統。

佛羅里達州安柏瑞德航空大學(Embry-Riddle Aeronautical University)教授及飛安科學專家(Ed Coleman)柯爾曼說：「全世界都在看，因為是柯比。」

柯比 加州 洛杉磯

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