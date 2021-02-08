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空軍一號基地遭擅闖 國防部對空軍全球據點加強維安

編譯郭宣含／綜合7日電

一名男子上周擅闖馬里蘭州安德魯斯空軍基地(Joint Base Andrews)，並進入波音C-40飛機，空軍官員表示，空軍將在全球據點進行維安檢查。

國防部發言人柯比(John Kirby)表示：「大家相當慎重看待這起事件，空軍代理部長和空軍參謀長擬下令空軍督察長進行全面調查。」

柯比指出，空軍督察長的調查將涵蓋全球設施，不限於安德魯斯空軍基地。

另一位空軍發言人安．史堤芬尼克(Ann Stefanek)表示，空軍將全面審查設備維安與動態，「待完成調查，我們就會公開分享安德魯斯空軍基地遭擅闖的調查結果。」

據報導，一名男子4日未經授權擅進安德魯斯空軍基地，並進入隸屬第89空運聯隊(89th Airlift Wing)的波音C-40飛機；該基地維安部隊隨即行動、拘捕並審問該名男子。

維吉尼亞州警方表示，該名男子名為36歲的阿姆斯壯(Joseph Armstrong)，因盜竊罪未出庭而遭通緝。

警方表示，阿姆斯壯並未持有武器，也未傷害任何人，無跡象顯示他與極端組織有關。

一名白宮官員透露，擅闖者完全未靠近空軍一號；阿姆斯壯闖入基地後隔天，拜登總統從該基地搭機飛往德拉瓦州。

安德魯斯空軍基地是第89空運聯隊之基地，其又名「總統聯隊」，負責接送全球貴賓以及美國高層官員；來自他國的國王、女王、總統、總理、教宗、地方和外國軍事領袖來到美國後，第一站就是安德魯斯空軍基地。

美國 柯比 維吉尼亞州

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