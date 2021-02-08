五角大廈 聚焦國內 對付極端分子、支援協助抗疫

自1月初國會發生暴動事件後，至今國民兵仍部署在國會周邊地區。(美聯社)

拜登 政府上台伊始，五角大廈已重整其聚焦重點，將更多的注意力轉到國內，包括應對極端分子、新冠肺炎疫情等，也在考慮如何調整在國外的龐大活動網。

拜登新政府上任後不足一個月，最明顯的變化是要求在軍事基地的美軍，包括在室外，幾乎所有時間都要戴上口罩，同時派遣最少1100名現役軍人協助抗疫，幫助在國內提供新冠疫苗。

五角大廈發言人柯比表示，國防部將派遣現役軍人協助抗疫。(美聯社)

五角大廈發言人柯比 (John Kirby)表示，這些軍人會派遣到聯邦急難管理局(FEMA)所設立的五個地點，以擴大國防部 對抗疫的支援，首支特遣隊會在未來十天到加州，2月15日左右開始行動。

與此同時，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)已下令美軍作好應對準備，在未來60天，指揮官們要特別留意對極端主義的關注，尤其是1月6日國會受衝擊後，問題更加凸顯。

目前仍約有7000名國民兵部署在華盛頓特區，最高峰時更一度達2萬6000人。柯比強調，這表明國防部對有關問題的重視。

更重要的是表明拜登政府嘗試更廣泛地動員現役軍人來處理國內問題。但也有批評人士認為，對國內極端主義的關注，意味要剷除軍中的保守派。

例如科州共和黨籍聯邦眾議員布波特(Lauren Boebert)在推文中指這一做法，旨在對軍人作政治考驗。

但柯比反駁這個指控，強調軍方多年來一直在與極端主義作鬥爭，而1月6日的衝擊事件，更激起了人們認為有必要進一步加強。

國防部長奧斯丁視察部署國會周邊的國民兵部隊。(美聯社)

另一方面，五角大廈會重整國外的軍事行動。

拜登4日在上任的第一個重要外交政策聲明中，表明將重新與盟友建立關係，停止川普政府從德國撤軍的計畫，結束支持沙烏地阿拉伯在葉門的戰爭等，凡此種種，都涉及海外美軍的行動。

奧斯丁隨後發表聲明，強調拜登的外交政策讓國防部人員以及民眾都感到放心。

他又說，在拜登的領導下，五角大廈會全面審查美國的軍事部署、戰略、任務和資源分配，並會建議作出最好的軍事力量分配來保證國家利益。