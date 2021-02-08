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次子出書談戒毒心路歷程 拜登：為他驕傲，我兒回來了

編譯林梅婕／綜合7日電
拜登總統次子杭特‧拜登即將出版個人回憶錄「美好的事物」。(美聯社)
拜登總統次子杭特‧拜登即將出版個人回憶錄「美好的事物」。(美聯社)

拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)將於今年4月6日出版個人回憶錄「美好的事物」(Beautiful Things，暫譯)，出版商Gallery Books表示，這本書主要是闡述杭特戒毒的心路歷程；拜登7日接受媒體專訪談及此事形容：「我的兒子回來了。」

拜登7日接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS News)主播奧唐奈(Norah O' Donnell)訪問表示，在閱讀過兒子的書之後他覺得「他誠實地站出來，面對自己的問題侃侃而談，讓我在閱讀的時候也感受到希望」。

拜登說：「我們周圍的家庭沒有人不曾經歷過家人有酗酒或藥物成癮的問題。但他解決了，他下了工夫，我以他為傲，為我的兒子感到驕傲。」

名作家史蒂芬·金在該書的推薦序寫道：「他的回憶錄令人恐懼又著迷，杭特再次證明，即使身為總統的兒子，他也可能從天堂摔落地獄。拜登記得所有的事，並將那段心碎又美麗的往事勇敢地吐露出來。他起先問『杭特在哪裡』，答案就在他的書裡，好的、壞的，和那些美麗的故事。」

Gallery Books釋出一小段內容中，杭特寫下「我來自一個充滿悲劇的家庭，卻被堅不可摧的愛包圍」。

「美好的事物」由杭特與身兼作家和記者的朱貝拉(Drew Jubera)共同撰寫，但全書的相關財務條款皆未被披露。

拜登曾保證將與川普政府區隔，家族成員都不會在白宮工作，不過該書早在拜登參加民主黨總統初選前，就已著手。

Gallery Books所隸屬的出版商集團「賽門與舒斯特」(Simon & Schuster)過去為各種光譜的政治人物出版過書籍，去年秋天簽約要為共和黨聯邦參議員霍利(Josh Hawley，密蘇里州)出書，卻在他表態支持川普的選舉舞弊說後，放棄為他出書。

杭特先前身陷烏克蘭天然氣公司Burisma的關說醜聞，成為時任總統川普的攻擊目標，司法部也因此介入調查杭特的財務狀況；該書版權雖然於2019年被收購，不過內容一直都保密。

拜登 川普 白宮

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