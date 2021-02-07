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6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

最高法院裁決：加州教會可以彌撒 但禁止唱歌頌禱

編譯盧炯燊／綜合6日電
聯邦最高法院5日深夜針對加州兩所教會的訴訟作出裁決，裁定政府無權禁止教會在室內舉行宗教活動。圖為信眾去年6月7日在加州一所教堂隔著安全距離聆講。(美聯社)
聯邦最高法院5日深夜針對加州兩所教會的訴訟作出裁決，裁定政府無權禁止教會在室內舉行宗教活動。圖為信眾去年6月7日在加州一所教堂隔著安全距離聆講。(美聯社)

多個州在疫情期間實施限聚令，教會能否如常舉行活動一直引起紛爭，聯邦最高法院5日深夜就加州兩起有關訴訟作出裁決︰當局不能禁止教會在室內舉行彌撒，但暫時可以禁止群眾在室內唱詩歌及頌禱文。

由於疫情嚴峻，加州幾乎在全州禁止宗教室內活動，結果遭兩所教會提告；最高法院九名大法官以六票對三票裁決加州不能禁止室內崇拜，但可以將室內的人數限定在可容納數量的四分一。

裁決同時駁回教會的要求，州政府仍可強制執行去年夏天實施，禁止在室內唱歌及頌禱文，因為新冠病毒很容易透過飛沫在室內傳播。

提出訴訟的教會分別是南灣聯合五旬節教會(South Bay United Pentecostal Church)，以及巴沙迪那(Pasadena)的豐收岩教會(Harvest Rock Church)，在全州約有160間教堂。

其中「南灣聯合五旬節教會」多次挑戰加州對教會服務的限制，包括禁止唱歌和誦經；在聖地牙哥和聖伯納汀諾聯邦法官裁定加州政府有此權力後，上訴至最高法院。

首席大法官羅伯茲(John Roberts)在判決書中指出，面對公共衛生限制上，法院尊重官員，但加州政府的做法似乎不是專業判斷。

反對的三名大法官均屬自由派，艾琳娜·凱根(Elena Kagan)在她的反對意見中表示，法官不是科學家，也不太瞭解公共衛生政策，有關裁決只會推翻專家如何應對新冠疫情的判決，也削弱對公眾集會的限制。

另外兩位自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)及薩多馬友(Sonia Sotomayor)也指出，這個裁決有可能加劇疫情大流行的危險。

南灣聯合五旬節教會透過代表律師說對裁決感到振奮，並感謝最高法院維護宗教自由。

加州 疫情 大法官

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