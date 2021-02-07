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超級盃幕後英雄 92歲「草皮之父」第55次膺重任

編譯林梅婕／綜合5日電
高齡92的「草皮之父」托馬，今年是第55次照顧超級盃草地。圖為他2015年在紐約洋基球場的檔案照。(Getty Images)
高齡92的「草皮之父」托馬，今年是第55次照顧超級盃草地。圖為他2015年在紐約洋基球場的檔案照。(Getty Images)

第55屆超級盃比賽藏著許多努力不懈的幕後功臣，今年高齡92歲的傳奇球場管理員、素有「草皮蘇丹」、「草皮之父」等稱號的托馬(George Toma)再次擔負重任，照顧並維護超級盃球場的草皮。

托馬在1967年綠灣包裝工(Green Bay Packers)擊敗堪薩斯酋長隊(Chiefs)的第一屆超級盃，開始負責那年在洛杉磯紀念體育競技場(LA Memorial Coliseum)草皮維護，自此之後他的職業生涯就沒有一刻停下。

在這之前，托馬也曾擔任過職棒大聯盟(MLB)的球場管理員，1957年他開始在堪薩斯城任職，經過幾十年的打拚終於進入堪薩斯市皇家隊(Kansas City Royals)和酋長隊比賽球場管理的最高層，托馬說道：「我從小就在賓州的採礦場工作，我知道我必須努力。」

在超級盃成為年度盛事之前，托馬就獲得職業美式足球聯盟(NFL)執行長羅塞爾(Pete Rozelle)的全權委託，由他負責打理超級盃比賽場地及所有布置；「執行長請我去第一屆超級盃工作時，我問他希望在球場中心做怎樣的布置、或搭配什麼標誌，他回答我『喬治，你想放什麼就放什麼』」，托馬說。

然而，超級盃的球場草皮必須格外慎重，最好的草皮必須要花上18個月的時間才能長好，「最重要的是，草生長的土壤和根系，還有鋪到球場上前的維護」。

事實上，球場草皮的質地是否穩健很難被一般人察覺，但若是在場上造成球員無法抓地或滑倒、甚至受傷，都可能引發球員不滿。

托馬表示：「球場草地有如給球員們的保險。」

儘管受到疫情影響，今年超級盃原本6萬5000人的座位只能容納2萬5000名觀眾進場，但托瑪並沒有因此鬆懈：「我得工作，我不能停！」

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