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「違反人性」...維州議會廢除死刑 美國第23州

記者張聲肇／綜合報導
全美處死過最多人的維吉尼亞州，其議通過法案廢除死刑，州長諾譚也支持。圖為反對死刑者示威。(美聯社)
全美處死過最多人的維吉尼亞州，其議通過法案廢除死刑，州長諾譚也支持。圖為反對死刑者示威。(美聯社)

維吉尼亞州是全美處死人數最多的州，該州眾議會5日以57-41票通過法案，廢除死刑，眾議會議長艾琳‧費勒-可恩(Eileen Filler-Corn)說，這是歷史性的一步，讓「我們的刑事司法制度更公平」。

參議會3日通過這項法案，州長諾譚(Ralph Northam)也表示支持，將使維吉尼亞成為美國第23個沒有死刑的州；費勒-可恩說，多數州民反對由政府決定人民的生死。

投票前一天，兩黨議員激烈辯論，共和黨只有三人贊成，其餘全部反對；執政的民主黨一票反對；兩黨各有一人棄權。

贊成廢除死刑的議員說，許多國家都已廢除這「古老」的刑罰，何況執行起來所費不貲，也很難公平執行，以致遭處死者多屬有色人種、精神病患和貧無立錐之地的窮人。

民主黨眾議員塞蒙(Marcus Simon)說，「殺人不是政府該辦的正事；死刑不道德，違反人性。」

共和黨反對的理由是，廢除死刑置受害人及家屬的正義於何地？再說，若殺人犯獲假釋出獄，更置社會治安於何地？

眾議員麥爾瑞斯(Jason Miyares)舉最近被處死的死囚生前罪行之殘酷無情、令人髮指，說某些罪行就是罪不可赦，犯人應受「極刑」。

目前維吉尼亞剩下兩名死囚，廢死法案公布施行後，將改為無期徒刑，不得假釋。

維州在殖民地時代，就處死將近1400人，最高法院1976年重新確定死刑合憲後，維州處死的人數僅次於德州；近年來，執行速度雖見放緩，共和、民主州長任內，仍繼續執行，州參眾議會和州政府不但不阻擋，還設法降低處理過程的透明度。

直到去年，廢死法案仍被議會擺在一邊，態度為何轉變如此之快？反死刑社團領導人史東(Michael Stone)說，非裔佛洛伊德去年遭警員壓頸死亡，引發種族平等示威浪潮，民眾關注的焦點轉向種族待遇差別，提高司法改革呼聲，「很大程度地激活了我們的努力。」

維吉尼亞州 眾議員 民主黨

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